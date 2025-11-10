Jardinería: el secreto de la ruda, una planta con aroma, energía y fácil de cultivar

En el mundo de la jardinería hay plantas que pueden ser sorprendentes y además de fácil mantenimiento.

Los que están en el mundo de la jardinería recomiendan tener al menos una ruda en el hogar. Esta planta ha capturado a todos por sus propiedades energéticas y por su aroma distintivo. Es una hierba robusta, aromática y de fácil cultivo.

Jardinería: cómo cultivar ruda La ruda es una planta que ama el sol y el calor, por eso es necesario darle al menos de cinco a seis horas de sol directo al día. También necesita una buena circulación de aire porque eso permite prevenir enfermedades y ayuda a que se mantenga sana. Con el paso del tiempo puede tolerar heladas ligeras.

El riego también es importante para que la planta esté vigorosa. El error más común es el exceso de riego. Se requiere agua cuando los primeros centímetros de sustratos estén secos al tacto. El drenaje también es importante y si está en maceta debe tener agujeros.

Estos son los beneficios de consumir ruda Foto: Freepik Jardinería. Una planta de fácil cultivo. Foto: Freepik Para que la planta esté bonita es esencial la poda para mantenerla también tupida. Se debe realizar la poda a principios de la primavera para estimular el crecimiento de nuevos brotes. No deben tener miedo a cortar ramas viejas y leñosas.

Por otra parte, la ruda tiene aceites esenciales que pueden ser fotosensibles para algunos. Es por eso que el contacto directo con la plata seguido de exposición al sol puede causar dermatitis o irritación. Se aconseja manipular la ruda con guantes y evitar el contacto con la piel.