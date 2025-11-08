Las 3 plantas trepadoras de diferentes colores para decorar el balcón o la terraza

Las plantas trepadoras son una excelente alternativa para decorar balcones y terrazas con flores de distintos colores y mucho verde.

En el caso de tener en balcón o terraza y querer darle algo de vida, la opción de poner plantas trepadoras no debes salteartela. No solo aportan frescura y belleza, sino que también ayudan a crear sombra y privacidad natural. En el mundo de la jardinería, además, encontramos especies con flores de diferentes colores que aportan algo único.

Jardinería con perfume: el jazmín de leche Si el balcón o terraza recibe mucha luz del sol, este jazmín puede ser la opción ideal. Tiene flores blancas y un aroma muy dulce. Además, es posible plantarlo en macetas. Su floración comienza en primavera y se extiende durante los meses cálidos, llenando el ambiente con su perfume.

jazmin El jazmín de leche aporta belleza, aroma y privacidad. Foto: Archivo Una planta ideal para el balcón: la bignonia rosada La llamada “bignonia del Cabo” puede ser la planta perfecta si quieres decorar barandas o incluso, pérgolas de una terraza. Esta planta siempre encesita tutor para poder trepar y mucho sol. Tiene flores rosadas y es perfecta para quienes buscan un toque de color vibrante.