Las campanas de cocina están obsoletas: la nueva tendencia que es elegante, práctica y silenciosa

Esta es la nueva aliada para cocinas pequeñas y combina un diseño minimalista con funcionalidad sin gastar de más.

Durante años, las campanas de cocina fueron indispensables para mantener el aire limpio absorbiendo humo, vapor y grasa de la cocina. Pero lo que más molestaba a los usuarios era el ruido del motor, los filtros que se tapan fácilmente y el mantenimiento constante. Sin embargo, llegó una tendencia que está conquistando hogares.

¿Que deberías colocar en tu cocina? Se trata de las placas de inducción con extractor integrado. Estos elementos combinan la cocción por inducción y la extracción de humo y olores, sin preocuparte por el ruido o la estética de tu cocina. El extractor está ubicado en el medio del anafe y cuenta con controles táctiles que permiten ajustar potencia o activar funciones automáticas.

placas-induccion-extractor-integrado Esta es la nueva tendencia para tu cocina. Archivo. Reemplazar una campana tradicional libera espacio y aporta una estética más limpia y moderna. Al eliminarla, el ambiente queda perfecto para instalar una isla u otros muebles, como los suspendidos o electrodomésticos integrados.

Otra ventaja es que tiene protección contra derrames. Casi todos los modelos incluyen depósitos que recogen líquidos o restos de comida, evitando daños en el motor. Además la limpieza es súper fácil porque solo tienes que colocar el módulo y los filtros en el lavavajillas.