Azulejos impecables: los trucos que no fallan para eliminar la grasa pegajosa de la cocina

Los azulejos de la cocina pueden acumular mucha grasa y suciedad con el uso del día a día. Cómo dejarlos impecables con ingredientes de casa.

Con el paso del tiempo, la cocina puede verse muy afectada por la grasa acumulada en los azulejos. Esto no solo perjudica estéticamente el ambiente sino que también puede ser un peligro para salud, acumulando bacterias y mal olor. Por suerte, existen varios métodos caseros que podemos poner en práctica para que se desprenda fácilmente sin necesidad de acudir a productos químicos.

El primer método de limpieza contra la grasa combina dos ingredientes básicos del hogar: el jugo de limón y el agua caliente. Mientras el agua caliente afloja la grasa para que se desprenda de forma fácil, el ácido cítrico del limón ayuda a disolverla, dejando la superficie brillante, sin residuos. Además, como beneficio extra, el limón deja un aroma agradable en el ambiente.

Prepararlo es muy fácil y consiste en disolver el jugo de dos limones con medio litro de agua caliente y ponerlo en un rociador, luego aplicar esta mezcla sobre los azulejos dejándola actuar por unos minutos antes de pasar un paño húmedo.

La dupla de limpieza que no falla: vinagre y bicarbonato Uno de los métodos más populares para eliminar la grasa pegajosa es mezclar vinagre blanco con bicarbonato de sodio. El vinagre actúa como desengrasante natural, mientras que el bicarbonato ayuda a remover la suciedad incrustada. Solo se debe aplicar la mezcla sobre los azulejos, dejar actuar unos minutos y frotar con una esponja o cepillo suave.