Cómo hacer un perfume casero para sábanas y telas con ingredientes que tenés en casa

Solo necesitas unos pocos ingredientes para crear el perfume casero y aromatizador ideal de tus sábanas y cortinas.

No hace falta gastar mucho dinero para mejorar el perfume de sábanas y telas. Foto: Shutterstock

Aunque la ropa de cama, cortinas y telas pasen por el lavarropas siempre hace falta algo extra para que huelan bien todo el tiempo. Si no querés gastar en productos industriales, se puede realizar un rico perfume con pocos ingredientes de casa.

Los ingredientes para tu aromatizador casero 1 taza de agua destilada o filtrada

1 cucharada de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de suavizante de ropa o unas gotas de aceite esencial (lavanda, jazmín o el aroma que prefieras)

Un pulverizador o frasco con atomizador En un recipiente, mezclá el agua con el bicarbonato y el suavizante o aceite esencial. Revolvé bien hasta que los ingredientes se integren y luego pasá la mezcla al frasco pulverizador.

Antes de usarlo, agitá suavemente y rociá sobre las sábanas, almohadas o cortinas. En pocos minutos, todo quedará con un aroma fresco y duradero.