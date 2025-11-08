Cómo hacer un perfume casero para sábanas y telas con ingredientes que tenés en casa
Solo necesitas unos pocos ingredientes para crear el perfume casero y aromatizador ideal de tus sábanas y cortinas.
Aunque la ropa de cama, cortinas y telas pasen por el lavarropas siempre hace falta algo extra para que huelan bien todo el tiempo. Si no querés gastar en productos industriales, se puede realizar un rico perfume con pocos ingredientes de casa.
Los ingredientes para tu aromatizador casero
1 taza de agua destilada o filtrada
1 cucharada de bicarbonato de sodio
2 cucharadas de suavizante de ropa o unas gotas de aceite esencial (lavanda, jazmín o el aroma que prefieras)
Un pulverizador o frasco con atomizador
En un recipiente, mezclá el agua con el bicarbonato y el suavizante o aceite esencial. Revolvé bien hasta que los ingredientes se integren y luego pasá la mezcla al frasco pulverizador.
Antes de usarlo, agitá suavemente y rociá sobre las sábanas, almohadas o cortinas. En pocos minutos, todo quedará con un aroma fresco y duradero.
Otra opción natural: vinagre y aceites esenciales
Si preferís una alternativa sin suavizantes comerciales, podés reemplazarlos por vinagre blanco. Mezclá media taza de vinagre con una taza de agua y 10 gotas de tu aceite esencial favorito. Además de perfumar, esta opción ayuda a eliminar malos olores y es ideal para quienes buscan una solución más ecológica para su aromatizante.