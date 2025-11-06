Presenta:

Las 5 razas de perro más tranquilas y recomendadas para convivir con niños

Estas razas de perro son ideales como mascota para familias con niños. Se destacan por su carácter tranquilo, sociable y fácil de entrenar.

Alejandro Llorente

Estas razas de mascota se caracterizan por su actitud sociable con los niños. Foto: Archivo

Estas razas de mascota se caracterizan por su actitud sociable con los niños. Foto: Archivo

A la hora de sumar una mascota al hogar, el temperamento es un factor clave, sobre todo cuando hay niños. Algunas razas se caracterizan por ser más tranquilas, sociables y protectoras, lo que las convierte en excelentes compañeras para la convivencia con niños. Igualmente, la actitud de un perro depende de cómo es criado.

Labrador Retriever

Es una de las razas más populares en familias con niños. Los labradores son dóciles, cariñosos y muy pacientes. Además, disfrutan del juego y del contacto con las personas, lo que los convierte en un compañero ideal dentro del hogar. Un punto importante es que son mascotas grandes que necesitan de paseos y espacio para correr.

El labrador y el Golden pueden ser excelentes compañías para niños y abuelos Foto: Shutterstock
El labrador es uno de los perros más elegidos por familias con niños por su carácter cariñoso y paciente. Foto: Shutterstock

El labrador es uno de los perros más elegidos por familias con niños por su carácter cariñoso y paciente. Foto: Shutterstock

Golden Retriever

Conocido por su nobleza y temperamento equilibrado, el golden es un perro fiel, tranquilo y muy sociable. Su carácter amable lo hace perfecto para convivir con chicos y adaptarse fácilmente a distintos entornos.

Cavalier King Charles Spaniel

Pequeño, alegre y cariñoso, este perro se adapta tanto a casas grandes como a departamentos. Tiene un temperamento muy dulce y disfruta de la compañía constante, por lo que suele llevarse bien con los niños y otras mascotas.

Beagle

Es un perro activo pero equilibrado. Su tamaño mediano y carácter amigable lo hacen ideal para familias. Es juguetón, curioso y disfruta de la vida en grupo, lo que lo convierte en un gran compañero para los más chicos.

El beagle es uno de los perros con más olfato del mundo Foto: Shutterstock
Juguetón y curioso, el beagle es una mascota que se lleva muy bien con los niños. Foto: Shutterstock

Juguetón y curioso, el beagle es una mascota que se lleva muy bien con los niños. Foto: Shutterstock

Bichón Frisé

De tamaño pequeño y carácter alegre, el bichón frisé es conocido por su ternura y simpatía. Se lleva muy bien con los niños, no suele ser agresivo y se adapta fácilmente a la rutina familiar.

Una mascota ideal para cada familia

Más allá de la raza, los especialistas recomiendan considerar el espacio, el tiempo disponible para paseos y la personalidad del perro. Con una buena socialización y cuidados adecuados, cualquier mascota puede convertirse en un integrante más de la familia.

