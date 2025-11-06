Las 5 razas de perro más tranquilas y recomendadas para convivir con niños

Estas razas de perro son ideales como mascota para familias con niños. Se destacan por su carácter tranquilo, sociable y fácil de entrenar.

Estas razas de mascota se caracterizan por su actitud sociable con los niños. Foto: Archivo

A la hora de sumar una mascota al hogar, el temperamento es un factor clave, sobre todo cuando hay niños. Algunas razas se caracterizan por ser más tranquilas, sociables y protectoras, lo que las convierte en excelentes compañeras para la convivencia con niños. Igualmente, la actitud de un perro depende de cómo es criado.

Labrador Retriever Es una de las razas más populares en familias con niños. Los labradores son dóciles, cariñosos y muy pacientes. Además, disfrutan del juego y del contacto con las personas, lo que los convierte en un compañero ideal dentro del hogar. Un punto importante es que son mascotas grandes que necesitan de paseos y espacio para correr.

El labrador y el Golden pueden ser excelentes compañías para niños y abuelos Foto: Shutterstock El labrador es uno de los perros más elegidos por familias con niños por su carácter cariñoso y paciente. Foto: Shutterstock Golden Retriever Conocido por su nobleza y temperamento equilibrado, el golden es un perro fiel, tranquilo y muy sociable. Su carácter amable lo hace perfecto para convivir con chicos y adaptarse fácilmente a distintos entornos.

Cavalier King Charles Spaniel Pequeño, alegre y cariñoso, este perro se adapta tanto a casas grandes como a departamentos. Tiene un temperamento muy dulce y disfruta de la compañía constante, por lo que suele llevarse bien con los niños y otras mascotas.

Beagle Es un perro activo pero equilibrado. Su tamaño mediano y carácter amigable lo hacen ideal para familias. Es juguetón, curioso y disfruta de la vida en grupo, lo que lo convierte en un gran compañero para los más chicos.