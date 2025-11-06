El cambio de tu piel después de los 35 y cómo recuperar su firmeza

Los cambios se notan con constancia. Una piel firme no depende solo de cremas. La comida que elegimos, la manera en que movemos el cuerpo...

La piel vive cambios visibles después de los 35. Por lo que necesita mantener su firmeza. Conviene prestar atención a tu alimentación, al movimiento diario y a la forma en que manejamos el azúcar que circula en la sangre, porque estos tres factores influyen en su calidad.

Por qué tu piel pierde firmeza y cómo recuperarla A partir de esta etapa, el cuerpo elabora colágeno con los elementos que recibe a través de la alimentación. No se trata de tomarlo directamente, sino de darle lo necesario para que se sostenga con fuerza como los alimentos ricos en proteínas como huevo, pollo, pescado, legumbres y carnes. Además, el zinc es importante, así que conviene sumar semillas y frutos secos. La vitamina C también resulta fundamental, porque participa en la producción adecuada de la fibra; el kiwi, los cítricos y el morrón son buenas fuentes para asegurarla.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp89n941gggo La vitamina A, también conocida como retinol, se encuentra en alimentos como los huevos. Getty Images La caminata y los ejercicios de fuerza ayudan a mantener la circulación activa, lo cual favorece el transporte de nutrientes y oxígeno hacia las células. Este detalle se siente en la piel, que luce más suave y con mejor tono. No hace falta algo extremo: caminar a paso sostenido algunos minutos cada día y agregar movimientos de carga progresiva marca una diferencia. Los músculos más activos generan un entorno interno que estimula la renovación de los tejidos, incluyendo la piel.