El cambio de tu piel después de los 35 y cómo recuperar su firmeza
Los cambios se notan con constancia. Una piel firme no depende solo de cremas. La comida que elegimos, la manera en que movemos el cuerpo...
La piel vive cambios visibles después de los 35. Por lo que necesita mantener su firmeza. Conviene prestar atención a tu alimentación, al movimiento diario y a la forma en que manejamos el azúcar que circula en la sangre, porque estos tres factores influyen en su calidad.
Por qué tu piel pierde firmeza y cómo recuperarla
A partir de esta etapa, el cuerpo elabora colágeno con los elementos que recibe a través de la alimentación. No se trata de tomarlo directamente, sino de darle lo necesario para que se sostenga con fuerza como los alimentos ricos en proteínas como huevo, pollo, pescado, legumbres y carnes. Además, el zinc es importante, así que conviene sumar semillas y frutos secos. La vitamina C también resulta fundamental, porque participa en la producción adecuada de la fibra; el kiwi, los cítricos y el morrón son buenas fuentes para asegurarla.
Te Podría Interesar
La caminata y los ejercicios de fuerza ayudan a mantener la circulación activa, lo cual favorece el transporte de nutrientes y oxígeno hacia las células. Este detalle se siente en la piel, que luce más suave y con mejor tono. No hace falta algo extremo: caminar a paso sostenido algunos minutos cada día y agregar movimientos de carga progresiva marca una diferencia. Los músculos más activos generan un entorno interno que estimula la renovación de los tejidos, incluyendo la piel.
Otro factor importante es el azúcar. Cuando el nivel en sangre se mantiene alto por mucho tiempo, este azúcar se une a las proteínas y las vuelve rígidas. En el caso del colágeno, eso afecta su elasticidad y su fuerza. De ahí que resulte aconsejable reducir la presencia de panes, pastas, dulces y bebidas azucaradas. Elegir comidas más simples y con alimentos frescos favorece la calidad del tejido. No se trata de prohibiciones estrictas, sino de equilibrio diario.