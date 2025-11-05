En Netflix: la verdad de un país que nadie se anima a mirar

Esta película deja una sensación que perdura. Muestra la vida de un exiliado y la cicatriz invisible que deja la violencia política de ese país.

Esta película de Netflix toma al público por los hombros y lo sienta frente a una realidad. Un joven exiliado, un pasado lleno de heridas abiertas y una búsqueda de refugio en un país que no siempre entiende lo que significa huir. La historia deja una marca difícil de ignorar.

Una película que cuenta la cruda realidad de un país "Simón" retrata la experiencia de un líder estudiantil venezolano que logra escapar tras enfrentarse a un régimen opresivo. Su llegada a Miami no representa alivio total, porque el recuerdo de lo vivido no se queda atrás. El protagonista se enfrenta a entrevistas, autoridades y preguntas que parecen desarmar su identidad. Cada decisión se vuelve un campo de tensión entre lo que fue y lo que intenta construir ahora.

simon-netflix- La película trabaja con el contraste entre dos geografías que parecen opuestas. Por un lado, la Venezuela que dejó, llena de protestas, cárceles, gritos y compañeros que aún esperan justicia. Por otro, Miami aparece brillante, activa y llena de promesas que no siempre se cumplen. Ese contraste muestra que el exilio no es únicamente cambio de territorio, sino también una carga emocional que se arrastra durante años.

netflix La relación con quienes lo rodean también ocupa un lugar importante. Los nuevos amigos intentan comprenderlo, aunque a veces no alcanzan a medir el peso de cada silencio que trae consigo. Las conversaciones parecen comunes, pero en el fondo revelan un choque cultural profundo. Simón se muestra dividido entre el agradecimiento por haber escapado y la culpa de no haber permanecido junto a quienes siguen luchando.