El regreso de Daddy Yankee en la sesión más esperada de Bizarrap

La sesión que podría reescribir el regreso más esperado del reggaetón. El productor argentino Bizarrap que llamó a un rey y obtuvo respuesta.

Bizarrap anuncia una sesión junto a Daddy Yankee. El regreso del llamado Rey del Reggaetón aparece en un momento en el que muchos lo daban por retirado. El anuncio llegó con una imagen enigmática, códigos misteriosos y un rumor que se convirtió en certeza en cuestión de horas.

Bizarrap y Daddy Yankee: así suena La sesión BZRP Music Session es todo un evento. Bizarrap suele generar expectativa con cada lanzamiento, pero esta vez la noticia tocó una fibra distinta. Daddy Yankee había cerrado una etapa tras sus conciertos en Puerto Rico, pero su participación en el estudio vuelve a abrir una pregunta que nadie había terminado de responder: ¿realmente se retiró?

bizarrap El anuncio incluyó horarios específicos para varios países, lo que generó ansiedad sincronizada en redes sociales. Argentina, Chile y Brasil aguardan la misma hora, a las 21, mientras que España deberá trasnochar. Cada publicación, cada comentario y cada guiño numérico alimentó la teoría de que no se trata solo de una colaboración. El número misterioso, los códigos y la referencia a Puerto Rico encendieron lecturas de todo tipo.