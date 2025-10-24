Cuánto tiempo puede quedar tu perro solo en casa: los consejos para estos momentos

Para que tu perro no sufra la soledad, es clave brindarle agua, comida y juguetes, y seguir consejos que cuiden a tu mascota.

El tiempo que un perro puede permanecer solo depende de su edad, tamaño y nivel de actividad. Foto: Archivo

Tener una mascota en casa implica muchas responsabilidades, sobre todo si se trata de un perro. Estos animales se vuelven parte esencial de nuestra vida y nosotros también nos volvemos parte de la suya. Por eso, dejarlos solos por muchas horas puede afectar su salud. La soledad puede generar ansiedad, estrés e incluso problemas físicos.

Consejos para dejar a tu perro solo Según expertos, hay algunas recomendaciones clave:

Agua y comida: siempre deben tener acceso a agua fresca y, si corresponde, comida según sus horarios.

Juguetes y entretenimiento: dejarles juguetes ayuda a mantener su mente activa y evita que rompan objetos en casa.

Paseo y ejercicio: antes de salir, un paseo largo o actividad física ayuda a reducir la ansiedad y energía acumulada. Crear una rutina de paseo antes de ir a trabajar o realizar alguna actividad prolongada es fundamental. Para tener en cuenta: ¿cuánto tiempo puedo dejar solo a mi perro? Tener una mascota es una responsabilidad enorme. Foto: SHUTTERSTOCK Crear una rutina de paseo y juego antes de salir ayuda a tu mascota a estar más relajada. Foto: Shutterstock Tiempo recomendado según la edad del perro Cachorros: no conviene dejarlos más de una o dos horas seguidas, ya que necesitan atención constante.

Perros adultos: pueden permanecer solos hasta 6 horas, siempre que tengan todas sus necesidades cubiertas.

Perros mayores: es mejor no dejarlos solos más de 3 o 4 horas, ya que pueden tener problemas de movilidad y mayor vulnerabilidad al estrés. Si se excede el tiempo recomendado, los perros pueden presentar ansiedad por separación, que se manifiesta en ladridos, aullidos intensos o incluso destrozos en la casa.