Cuánto tiempo puede quedar tu perro solo en casa: los consejos para estos momentos
Para que tu perro no sufra la soledad, es clave brindarle agua, comida y juguetes, y seguir consejos que cuiden a tu mascota.
Tener una mascota en casa implica muchas responsabilidades, sobre todo si se trata de un perro. Estos animales se vuelven parte esencial de nuestra vida y nosotros también nos volvemos parte de la suya. Por eso, dejarlos solos por muchas horas puede afectar su salud. La soledad puede generar ansiedad, estrés e incluso problemas físicos.
Consejos para dejar a tu perro solo
Según expertos, hay algunas recomendaciones clave:
- Agua y comida: siempre deben tener acceso a agua fresca y, si corresponde, comida según sus horarios.
- Juguetes y entretenimiento: dejarles juguetes ayuda a mantener su mente activa y evita que rompan objetos en casa.
- Paseo y ejercicio: antes de salir, un paseo largo o actividad física ayuda a reducir la ansiedad y energía acumulada. Crear una rutina de paseo antes de ir a trabajar o realizar alguna actividad prolongada es fundamental.
Tiempo recomendado según la edad del perro
- Cachorros: no conviene dejarlos más de una o dos horas seguidas, ya que necesitan atención constante.
- Perros adultos: pueden permanecer solos hasta 6 horas, siempre que tengan todas sus necesidades cubiertas.
- Perros mayores: es mejor no dejarlos solos más de 3 o 4 horas, ya que pueden tener problemas de movilidad y mayor vulnerabilidad al estrés.
Si se excede el tiempo recomendado, los perros pueden presentar ansiedad por separación, que se manifiesta en ladridos, aullidos intensos o incluso destrozos en la casa.
Otras recomendaciones útiles
La música suave o la compañía visual, como la televisión encendida, pueden ayudar a calmar la ansiedad. Observar el comportamiento de cada perro es clave: cada mascota es distinta, y adaptar estos consejos a sus necesidades hará que se sientan más tranquilos y cómodos mientras estás ausente.