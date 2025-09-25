El secreto para hacer feliz a tu mascota: así deberías hablarle a tu perro
Un gesto simple puede mejorar el vínculo con tu mascota: los perros aman que les hablen con tono dulce y afectuoso.
¿Alguna vez le hablaste a tu perro con voz dulce, como si fuera un bebé? No solo es tierno: es efectivo. Según estudios recientes, los perros responden mejor cuando les hablamos con tono agudo, pausado y afectuoso. Este tipo de comunicación, similar a la que usamos con bebés, activa la atención de tu mascota y refuerza el vínculo emocional.
Por qué funciona
El tono infantil, más agudo, exagerado y cargado de emoción, les resulta más atractivo. Los perros no solo reconocen palabras clave como “paseo” o “comida”, sino que también perciben la intención emocional detrás de la voz. Hablarles así mejora su respuesta y los hace sentir más conectados.
El tono de voz es fundamental: lo que recomienda la ciencia
Investigadores del Reino Unido comprobaron que los perros adultos prestan más atención cuando se les habla con tono de bebé, especialmente si se combina con frases relacionadas a su mundo (“¿Vamos a pasear?”, “¡Qué buen chico!”). Este tipo de interacción fortalece el vínculo humano-animal y puede mejorar su bienestar.
En este sentido, para mejorar la relación con tu mascota no hace falta comprar juguetes ni snacks caros: hablarles con cariño, mirarlos a los ojos y usar ese tono dulce que sale naturalmente puede hacerlos sentir más seguros, queridos y felices.