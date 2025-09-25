El secreto para hacer feliz a tu mascota: así deberías hablarle a tu perro

Un gesto simple puede mejorar el vínculo con tu mascota: los perros aman que les hablen con tono dulce y afectuoso.

La forma en que le hablás a tu perro puede hacerlo más feliz (y está comprobado por la ciencia). Foto: Archivo

¿Alguna vez le hablaste a tu perro con voz dulce, como si fuera un bebé? No solo es tierno: es efectivo. Según estudios recientes, los perros responden mejor cuando les hablamos con tono agudo, pausado y afectuoso. Este tipo de comunicación, similar a la que usamos con bebés, activa la atención de tu mascota y refuerza el vínculo emocional.

Por qué funciona El tono infantil, más agudo, exagerado y cargado de emoción, les resulta más atractivo. Los perros no solo reconocen palabras clave como “paseo” o “comida”, sino que también perciben la intención emocional detrás de la voz. Hablarles así mejora su respuesta y los hace sentir más conectados.

perro (1) Los perros responden mejor al tono de bebé: cómo usarlo para fortalecer el vínculo con tu mascota. Foto: Archivo

El tono de voz es fundamental: lo que recomienda la ciencia Investigadores del Reino Unido comprobaron que los perros adultos prestan más atención cuando se les habla con tono de bebé, especialmente si se combina con frases relacionadas a su mundo (“¿Vamos a pasear?”, “¡Qué buen chico!”). Este tipo de interacción fortalece el vínculo humano-animal y puede mejorar su bienestar.