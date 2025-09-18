Qué significa hablarle a las mascotas como personas, según la psicología

La psicología explica que hablar con las mascotas como si fueran personas fortalece el vínculo afectivo y mejora el bienestar emocional.

La inteligencia emocional y la empatía se fortalecen cuando tratamos a nuestras mascotas como parte activa de la familia. Foto: Shutterstock

Hablarle a las mascotas como si fueran personas es una costumbre que muchos adoptan sin pensarlo. Les preguntamos cómo están, les contamos lo que nos pasó en el día, les pedimos que se porten bien o que nos esperen. Y aunque sabemos que no responden con palabras, sentimos que nos entienden. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué dice la psicología?

Según especialistas, esta conducta se llama antropomorfismo: atribuir cualidades humanas a seres no humanos. En el caso de los animales de compañía, es una forma de fortalecer el vínculo emocional, crear rutinas afectivas y sentirnos acompañados.

perro-mirando-de-lado-1024x768.jpg Hablar con las mascotas no es una rareza: es una forma de conexión emocional que mejora la salud mental. Foto: Shutterstock

¿Por qué hablamos con nuestras mascotas? Conexión emocional: Les hablamos porque los sentimos parte de la familia. Nos escuchan, nos miran, nos acompañan.

Reducción de la soledad: En personas que viven solas o atraviesan momentos difíciles, hablar con sus mascotas les brinda consuelo y compañía.

les brinda consuelo y compañía. Inteligencia emocional: Quienes conversan con sus animales suelen tener mayor empatía y sensibilidad. Interpretan gestos, miradas y estados de ánimo.

Rutinas de cuidado: Este hábito crea espacios seguros de desahogo emocional y fortalece la autoestima.

Imaginación y juego: Muchas personas crean historias, diálogos o rutinas donde el animal tiene voz y rol activo.

La psicología también considera que hablarle a las mascotas como si fueran personas no es un problema, sino una estrategia emocional positiva. Mejora el bienestar de los humanos y también la calidad de vida de los animales, que reciben atención, afecto y estímulos constantes.