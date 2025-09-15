Anmat ordenó el retiro de medicamentos, cosméticos, lavandinas en polvo y productos para mascotas sin registro

La Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) emitió una serie de disposiciones que afectan a distintos rubros de la salud y el consumo. Entre el 10 y el 14 de septiembre, se prohibieron medicamentos , cosméticos , productos de limpieza y dispositivos médicos por representar riesgos graves para la salud pública.

La Disposición 6843/2025 ordenó prohibir y retirar del mercado los lotes de Docetaxel 20 mg y Oxaliplatino 100 mg, fabricados por Filaxis Farmacéutica S.A. Tras una inspección, se detectaron incumplimientos graves en las Buenas Prácticas de Fabricación, cambios no autorizados en fórmulas, reprocesos sin validación y ausencia de estudios de estabilidad. La empresa fue inhibida preventivamente y se inició un sumario sanitario.

Anmat ordenó el retiro de dos medicamentos oncológicos por fallas graves en su fabricación y riesgo sanitario. Foto: Archivo

La Disposición 6776/2025, a través del Boletín Oficial , prohibió 13 productos de la marca JUKA.ALISADOS, que se vendían en Mercado Libre sin inscripción sanitaria. Entre ellos: Botox capilar, Alisado japonés, Shock de queratina y Biotina pura. Anmat advirtió que podrían contener formol, una sustancia tóxica no autorizada que puede provocar desde irritación hasta riesgo de cáncer nasofaríngeo.

La Disposición 6779/2025 ordenó retirar del mercado el producto “Lavandina Calitex”, ofrecido como desinfectante en sobres individuales. No está registrado, no se conoce quién lo fabrica y se comercializa en plataformas digitales. Anmat advirtió que no se puede garantizar su eficacia ni seguridad, lo que representa un riesgo directo para los consumidores.

Producto para mascotas falsificado

La Disposición 6780/2025 prohibió el producto “Chau Pis”, un desodorante y repelente para perros y gatos que se vendía como desinfectante de superficies. El rótulo incluía un RNE que no corresponde al fabricante real, y la empresa mencionada como distribuidora no tiene datos verificables. Anmat lo consideró ilegítimo y potencialmente riesgoso.

spray.jpg El spray “Chau Pis” fue prohibido por Anmat: se vendía sin registro y con datos falsos sobre su elaboración. Foto: Archivo

Filtros y dispensers de agua sin registro

La Disposición 6781/2025 ordenó retirar del mercado filtros y dispositivos de acondicionamiento de agua de marcas como Gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa Home, Pentair, Osvan y Electrolux. Se vendían sin inscripción sanitaria, y algunos usuarios reportaron agua turbia, sabor desagradable y síntomas gastrointestinales. Anmat advirtió que no se puede garantizar su funcionamiento ni seguridad.

Dispositivo médico robado

La Disposición 6778/2025 prohibió el uso y comercialización del equipo AirSence 10 CPAP, robado en Córdoba durante su traslado. El dispositivo, utilizado para tratar apnea del sueño, quedó fuera del control del fabricante, lo que impide garantizar su estado y funcionamiento. Anmat lo consideró un riesgo sanitario grave.