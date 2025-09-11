Anmat prohibió dos aceites de oliva y más de 30 cosméticos por falsos registros y riesgo sanitario

La Anmat oficializó nuevas prohibiciones en el Boletín Oficial: productos alimenticios y cosméticos fueron retirados del mercado por irregularidades sanitarias.

La Anmat advirtió que no pueden garantizar su origen, seguridad ni condiciones de elaboración. Foto: Archivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración y venta online de dos aceites de oliva y más de 30 cosméticos que presentaban irregularidades graves en sus registros. Las medidas se tomaron tras investigaciones que detectaron falsos rótulos, registros vencidos y ausencia total de autorización. Las disposiciones fueron comunicadas oficialmente en el Boletín Oficial.

Aceites de oliva prohibidos La Disposición 6678/2025 corresponde al producto rotulado como “Aceite de Oliva Virgen Extra marca Arauco - Artesanal de la Rioja, prensado en frío”, que exhibía los registros RNE 09052008 y RNPA 19012011. Las autoridades bromatológicas de La Rioja, Formosa y San Luis confirmaron que ambos registros son inexistentes, lo que convierte al producto en ilegal. La Anmat ordenó su retiro total del mercado, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

El segundo producto prohibido, a través de la Disposición 6677/2025, es el “Aceite de oliva extra virgen marca Campos de Arauco - Oliva”, con registros RNE 03000166 y RNPA 03004315-8. En este caso, el RNE pertenece a otro elaborador y el RNPA está vencido y vinculado a una razón social distinta. La empresa titular del RNE declaró que no produce ese aceite ni conoce su origen, lo que llevó a Anmat a calificarlo como falsamente rotulado e ilegal.

El producto elaborado en Mendoza se ubicó entre los mejores, compartiendo el ranking con aceites de oliva de España, Italia y otras partes del mundo. Foto: EFE Anmat detectó registros falsos, vencidos y rótulos ilegítimos en alimentos y cosméticos. Foto: EFE

Cosméticos sin inscripción sanitaria La Disposición 6675/2025 involucra una línea completa de productos cosméticos para el cabello y la piel, comercializados bajo la marca “UP! MY HAIR”. La denuncia surgió a través del sistema de Cosmetovigilancia, que detectó su venta en canales electrónicos sin ningún dato de inscripción sanitaria. La lista incluye shampoos, acondicionadores, ampollas, alisadores sin formol, cremas, sérums, bálsamos y protectores solares. Según Anmat, estos productos no están registrados, no se conoce el establecimiento que los elabora y podrían contener ingredientes prohibidos como formol, lo que representa un riesgo para la salud.