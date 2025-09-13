Mascotas: este es el mejor lugar para ubicar la cama de tu perro en casa
En el mundo de las mascotas, elegir dónde duerme tu perro puede mejorar su descanso y fortalecer el vínculo con la familia.
Elegir dónde ubicar la cama de tus mascotas no es un detalle menor. Según veterinarios y especialistas en bienestar animal, el lugar de descanso influye directamente en la calidad de sueño, el comportamiento y la salud emocional de tu perro.
El mejor lugar para ubicar la cama de tu perro es una zona tranquila, cálida y alejada del tránsito constante, como pasillos o puertas. Lo ideal es un rincón de la sala, el dormitorio o incluso cerca del escritorio si trabajás desde casa. Los perros disfrutan estar cerca de sus dueños, pero también necesitan un espacio propio donde puedan relajarse sin sobresaltos ni ruidos fuertes.
Qué tener en cuenta al elegir el lugar para su cama
- Evitá corrientes de aire: no coloques la cama cerca de ventanas, puertas exteriores o aparatos de aire acondicionado.
- Buscá un ambiente cálido: los perros, como los humanos, duermen mejor en lugares templados y acogedores.
- Alejado del ruido: lavadoras, televisores o zonas con electrodomésticos pueden alterar su descanso.
- Cerca de la familia: muchos perros prefieren estar cerca de sus humanos, pero sin estar en medio del paso.
- Adaptado a su edad: los cachorros necesitan cercanía, los adultos observación, y los mayores accesibilidad.
Además, es importante observar dónde tu perro elige acostarse naturalmente. Muchas veces, ellos mismos indican cuál es su rincón favorito. Si lo respetás, la cama se convierte en un refugio emocional y físico que mejora su bienestar.