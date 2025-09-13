Mascotas: este es el mejor lugar para ubicar la cama de tu perro en casa

En el mundo de las mascotas, elegir dónde duerme tu perro puede mejorar su descanso y fortalecer el vínculo con la familia.

La cama cerca de la familia, pero lejos del ruido: así mejora el bienestar de tu mascota. Foto: Shutterstock

Elegir dónde ubicar la cama de tus mascotas no es un detalle menor. Según veterinarios y especialistas en bienestar animal, el lugar de descanso influye directamente en la calidad de sueño, el comportamiento y la salud emocional de tu perro.

El mejor lugar para ubicar la cama de tu perro es una zona tranquila, cálida y alejada del tránsito constante, como pasillos o puertas. Lo ideal es un rincón de la sala, el dormitorio o incluso cerca del escritorio si trabajás desde casa. Los perros disfrutan estar cerca de sus dueños, pero también necesitan un espacio propio donde puedan relajarse sin sobresaltos ni ruidos fuertes.

Lo recomendable es que no despiertes a tu perro mientras duerme Foto: Shutterstock Si tenés mascotas, este consejo sobre dónde ubicar la cama de tu perro puede hacer toda la diferencia. Foto: Shutterstock

Qué tener en cuenta al elegir el lugar para su cama Evitá corrientes de aire: no coloques la cama cerca de ventanas, puertas exteriores o aparatos de aire acondicionado.

cerca de ventanas, puertas exteriores o aparatos de aire acondicionado. Buscá un ambiente cálido: los perros, como los humanos, duermen mejor en lugares templados y acogedores.

Alejado del ruido: lavadoras, televisores o zonas con electrodomésticos pueden alterar su descanso.

Cerca de la familia: muchos perros prefieren estar cerca de sus humanos, pero sin estar en medio del paso.

Adaptado a su edad: los cachorros necesitan cercanía, los adultos observación, y los mayores accesibilidad.