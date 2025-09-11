Nueva ley para proteger animales en CABA: habrá multas millonarias para maltratadores

Una ley contra el maltrato de animales fue sancionada, en la jornada, por la Legislatura porteña .

La propuesta del proyecto fue del legislador larretista Emmanuel Ferrario del bloque "Volver al Futuro" que comparte con el diputado Claudio Romero y la bancada que conduce Graciela Ocaña . A propósito de la ocasión, la diputada Ocaña fue al recinto con su caniche Nina.

La iniciativa es una reforma al Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires para aumentar los castigos a quienes maltraten a los animales .

Ferrario explicó que la normativa amplía las sanciones, incorpora nuevas infracciones y crea un registro que limitará a quienes maltraten animales.

La ley, que entrará en vigencia cuando la promulgue el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca endurecer las sanciones creando un sistema más estricto de control para los casos de maltrato animal.

La ley apunta a castigos más severos que elevan el monto de las multas hasta $ 8 millones con el agregado de más días de trabajo comunitario e incluso arresto para quienes "hostiguen, abandonen o mantengan animales en condiciones inadecuadas".

Se incorporan además nuevas contravenciones, como el abandono de animales en vehículos y la cría ilegal.

A la vez se crea un Registro de Maltratadores de Animales para los "condenados por abandono, menoscabo o cría de animales". Estarán inhabilitados para convivir o trabajar con animales.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 5.57.59 PM Graciela Ocaña estuvo en el recinto junto a su mascota.

En los fundamentos de la norma, Ferrario expone que "El artículo 2 modifica el artículo 1.3.12 del Régimen de Faltas Ley N° 451 de la Ciudad de Buenos Aires" aumentando las multas por no recoger la caca "de animales en lugares públicos, siendo estas más severas para paseadores/as de perros y actividades lucrativas similares". También habrá sanciones para quienes hagan un uso indebido del arbolado público que apunta a que los paseadores de perros no los aten a los árboles.

La propuesta, que obtuvo el voto positivo de 49 legisladores de los 52 presentes, impone que el destino de lo recaudado por multas se derive a las políticas y programas de bienestar animal del Gobierno de la Ciudad.

Se calcula, de acuerdo a los datos que fueron difundidos en la Legislatura porteña que en la Ciudad de Buenos Aires viven aproximadamente 860.000 perros y gatos -más que la cantidad de niños de 10 años o menos- y cuatro de cada diez hogares conviven con al menos un animal.

En los último cuatro año se registraron 12 mil casos de maltrato. “Nuestro compromiso es claro: que en la Ciudad no haya lugar para el maltrato animal. Con penas más duras y la creación del Registro de Maltratadores estamos dando un primer paso por el bienestar animal. Falta mucho más”, explicó Ferrario.

El legislador sostuvo que la ley sancionada por la Legislatura porteña, es la primera que se aprueba de la llamada Ley Huellas, un paquete de proyectos presentado por el legislador.

El diputado porteño con el recambio de diciembre tras las elecciones de mayo pasado renovará su mandato en un bloque que integrará Horacio Rodriguez Larreta, la actual senadora Guadalupe Tagliaferro y el bloque de Ocaña.