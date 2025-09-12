Mascotas: ¿es buena idea pasear gatos con arnés?

Cada vez más personas eligen sacar a sus gatos a pasear con arnés. ¿Es seguro para nuestras mascotas?

Cada vez más gatos salen a pasear con arnés: una práctica que puede mejorar el bienestar de tus mascotas. Foto: Shutterstock

En redes sociales y plazas de todo el país, se volvió común ver gatos caminando con arnés junto a sus dueños. Aunque históricamente se pensó que los felinos no eran mascotas de paseo, esta práctica está ganando terreno como una forma de enriquecer su vida cotidiana. ¿Es buena idea? Sí, pero no para todos los gatos.

Pasear con arnés puede ofrecerles ejercicio físico, estimulación mental y una forma segura de explorar el mundo exterior. Para gatos que viven en interiores, salir con correa puede ayudar a reducir el aburrimiento, mejorar su comportamiento y fortalecer el vínculo con sus humanos. Pero no todos lo disfrutan: hay que respetar su carácter y avanzar con paciencia.

shutterstock_692542507 No todos los gatos lo disfrutan, pero con paciencia y respeto puede ser una experiencia positiva. Foto: Shutterstock

Paseo: adaptación, seguridad y señales a tener en cuenta El proceso de adaptación incluye dejar que el gato huela el arnés, usarlo dentro de casa por períodos cortos y luego probar salidas breves en lugares tranquilos. El arnés debe ser específico para gatos, acolchado y ajustable. Nunca se recomienda usar collar ni correas retráctiles. Además, las salidas deben ser supervisadas: los gatos pueden asustarse fácilmente y tratar de escapar.

Los especialistas recomiendan observar las señales del animal: si se muestra tenso, se esconde o se resiste al arnés, lo mejor es no insistir. En cambio, si se adapta bien, puede convertirse en una rutina saludable y divertida. La clave está en no forzar y en priorizar el bienestar del animal.