Qué hacer para que tu gato se sienta tranquilo cuando te vas de casa
Tu gato también puede sufrir estrés cuando no estás en casa. Cómo cuidar a tu mascota y preparar el ambiente para que se sienta acompañada.
Cuando salís de casa, tu gato lo nota. Aunque no lo demuestre como un perro, los felinos también pueden sufrir ansiedad, aburrimiento o cambios de conducta si pasan muchas horas solos. Por eso, preparar el entorno antes de salir es clave para que se sientan tranquilos y seguros.
Lo primero es asegurarte de que tu mascota tenga acceso a agua fresca y comida suficiente. Si vas a estar fuera varias horas, lo ideal es dejar dos bebederos en distintos puntos y usar un dispensador automático de alimento para evitar que coma todo de golpe. También podés esconder trocitos de comida por la casa para estimular su instinto de búsqueda.
Cómo preparar el ambiente para tu gato
- Juguetes interactivos: pelotas con snacks, ratones que giran, túneles o cajas de cartón. Lo importante es que pueda entretenerse solo.
- Feromonas sintéticas: los difusores de feromonas faciales ayudan a reducir el estrés. Se consiguen en veterinarias y duran varias semanas.
- Música suave o sonidos ambientales: algunos gatos se relajan con ruido blanco o música clásica. Podés dejar una playlist encendida.
- Ventanas seguras: si le gusta mirar afuera, asegurate de que tenga acceso a una vista pero sin riesgo de caída.
- Rascadores y zonas altas: los gatos se sienten más seguros si pueden trepar o esconderse. Un estante libre puede ser su refugio.
Si tu gato es muy dependiente o vas a estar fuera más de 48 horas, lo ideal es que alguien de confianza lo visite o que contrates un cuidador. Así mantenés su rutina y evitás que se sienta abandonado.