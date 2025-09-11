Qué hacer para que tu gato se sienta tranquilo cuando te vas de casa

Tu gato también puede sufrir estrés cuando no estás en casa. Cómo cuidar a tu mascota y preparar el ambiente para que se sienta acompañada.

Los gatos también sienten estrés cuando se quedan solos: preparar el ambiente es clave para su bienestar. Foto: Shutterstock

Cuando salís de casa, tu gato lo nota. Aunque no lo demuestre como un perro, los felinos también pueden sufrir ansiedad, aburrimiento o cambios de conducta si pasan muchas horas solos. Por eso, preparar el entorno antes de salir es clave para que se sientan tranquilos y seguros.

Lo primero es asegurarte de que tu mascota tenga acceso a agua fresca y comida suficiente. Si vas a estar fuera varias horas, lo ideal es dejar dos bebederos en distintos puntos y usar un dispensador automático de alimento para evitar que coma todo de golpe. También podés esconder trocitos de comida por la casa para estimular su instinto de búsqueda.

serafina hotel gatos 5.jpg Juguetes, feromonas y zonas seguras: todo lo que tu gato necesita para estar tranquilo cuando no estás. Foto: Archivo

Cómo preparar el ambiente para tu gato Juguetes interactivos: pelotas con snacks, ratones que giran, túneles o cajas de cartón. Lo importante es que pueda entretenerse solo.

Feromonas sintéticas: los difusores de feromonas faciales ayudan a reducir el estrés. Se consiguen en veterinarias y duran varias semanas.

Música suave o sonidos ambientales: algunos gatos se relajan con ruido blanco o música clásica. Podés dejar una playlist encendida.

Ventanas seguras: si le gusta mirar afuera, asegurate de que tenga acceso a una vista pero sin riesgo de caída.

Rascadores y zonas altas: los gatos se sienten más seguros si pueden trepar o esconderse. Un estante libre puede ser su refugio.