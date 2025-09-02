Mascotas: adiós al olor de orina de gato en casa, el método casero que sí funciona

El truco casero que ayuda a eliminar el olor de orina de gato sin dañar tu hogar: una solución práctica para quienes conviven con mascotas.

El olor a orina de gato en el hogar puede convertirse en un problema cuando estos pequeños no están acostumbrados a usar su caja de arena. Para evitarlo, es fundamental asegurarse de que la caja esté siempre limpia, ubicada en un lugar tranquilo y accesible. Si el comportamiento persiste, lo mejor es consultar con un veterinario para descartar problemas de salud o estrés en las mascotas.

En cuanto a la limpieza, hay productos que no están recomendados. Aunque la lavandina o lejía suele ser la primera reacción al ver el suelo o sillón sucios, su uso puede empeorar el problema: al mezclarse con el amoníaco de la orina, genera un olor más fuerte y penetrante. Lo mismo ocurre con el vinagre blanco puro, que puede provocar que el gato vuelva a marcar el mismo lugar.

Si tu gato está orinando en casa, podría estar estresado y necesitar sentirse más seguro. Foto: Shutterstock Con este método, tu casa puede volver a estar libre de olores sin afectar la salud de tus mascotas ni la de tu gato. Foto: Shutterstock

Mascotas y orina: el método casero más efectivo de limpieza Uno de los trucos más recomendados por veterinarios y expertos en bienestar animal es la combinación de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Primero, limpiá la zona afectada con una mezcla de partes iguales de vinagre y agua tibia. Esto ayuda a desinfectar y neutralizar el olor. Luego, espolvoreá bicarbonato sobre la superficie y dejalo actuar durante varias horas. Finalmente, aspirá o retiralo con un paño húmedo.

Para manchas más difíciles, podés sumar agua oxigenada (3%) mezclada con una cucharadita de detergente líquido y una cucharada de bicarbonato. Aplicá con cuidado, dejá actuar una hora y enjuagá. Este combo descompone los compuestos orgánicos de la orina sin dañar telas ni superficies.