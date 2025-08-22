Mascotas: ¿es recomendable adoptar gatos de diferentes edades o razas para que convivan juntos?

Adoptar mascotas de distintas edades o razas puede funcionar, pero hay claves para lograr una convivencia armoniosa con tus gatos desde el primer día.

Cuando ya tenemos un gato en casa, puede surgir la duda de adoptar a otro. Esto puede ser beneficioso en muchos sentidos. Por un lado, tener dos mascotas en el hogar ofrece compañía, especialmente si pasan muchas horas solos; podrán jugar, perseguirse y entretenerse mutuamente. Además, en muchos casos se ha observado una disminución de comportamientos destructivos. Pero, ¿qué sucede si tienen diferentes edades?

En muchos hogares ocurre que un gato adulto, que lleva años siendo nuestra compañía, convive con un nuevo cachorro. En estos casos, el felino mayor ya tiene hábitos marcados, mientras que el más joven puede ser más energético o conflictivo. Sin embargo, esto no es negativo: muchos gatos mayores actúan como guía para los más jóvenes, enseñándoles los límites y fomentando la convivencia.

Un estudio publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery indica que los gatos que conviven con otros felinos tienden a mostrar menos signos de estrés, siempre que la introducción sea adecuada. Esto refuerza la idea de que sumar un gato puede ser positivo si se hace con paciencia y planificación.

Desafíos al adoptar otro gato No todo es color de rosa y la llegada de un segundo felino puede traer desafíos. Los gatos son territoriales y no siempre toleran compartir su espacio. Por eso, al principio conviene delimitar áreas para cada uno y permitir que la adaptación ocurra de manera gradual, lo que puede llevar semanas o incluso meses.

Especialistas recomiendan también el uso de feromonas sintéticas. Según el portal Zooplus, estas ayudan a aliviar situaciones de estrés ambiental y facilitan que tu gato se sienta más relajado. Además, es importante respetar las pertenencias de cada gato: cada uno debe tener su caja de arena, cama y comedero, aunque pueden compartir juguetes para fomentar la interacción.