Mascotas: ¿cuántas veces hay que bañar a un perro?

En el cuidado de mascotas, el baño es clave pero debe hacerse con frecuencia adecuada: hacerlo demasiado seguido puede afectar la piel y el pelaje.

La frecuencia del baño en mascotas varía según el tipo de pelo, estilo de vida y necesidades especiales.

La limpieza de las mascotas, tanto perros como gatos, no es lo mismo que en las personas. Según veterinarios, hacerlo con demasiada frecuencia puede eliminar los aceites naturales que protegen el pelaje, provocar irritaciones cutáneas e incluso desencadenar alergias indeseadas.

Por eso, la frecuencia ideal del baño depende de varios factores como la raza, el tipo de pelo, el nivel de actividad diaria y el estado general de la piel.

¿Cada cuánto hay que bañar a un perro? En cuanto a la periodicidad recomendada, los perros de pelo largo deberían bañarse cada 3 a 4 semanas, ya que su pelaje tiende a acumular más suciedad y humedad. Los de pelo medio pueden bañarse cada 4 a 6 semanas, mientras que los de pelo corto requieren baños menos frecuentes, cada 6 a 8 semanas o incluso cada dos meses. En todos los casos, si el animal presenta problemas dermatológicos como dermatitis o alergias, se aconseja espaciar aún más los baños y utilizar productos específicos bajo supervisión veterinaria.

Los perros suelen estresarse al oír la palabra "baño" Foto: Shutterstock Bañar a tus mascotas con productos adecuados ayuda a mantener su salud y bienestar. Foto: Shutterstock

Más allá del calendario, hay señales claras que indican cuándo un perro necesita un baño. El olor corporal fuerte o desagradable, el pelaje grasoso o visiblemente sucio, la presencia de pulgas, garrapatas o sarna, y una actividad intensa al aire libre son indicadores que justifican un lavado anticipado. En estos casos, es fundamental usar productos formulados para perros, que respeten el pH de su piel y no generen efectos adversos.