El alimento casero que es muy beneficioso para tu gato y seguro no conocías

Aunque muchos lo ignoran, hay un alimento casero que puede aportar grandes beneficios a la salud de tu gato. Se trata del huevo cocido, una fuente natural de proteínas, vitaminas y grasas saludables que, en pequeñas cantidades, puede complementar su dieta.

Entonces ¿los gatos pueden comer huevo? El huevo es un alimento apto para gatos pero solo cocido. El huevo crudo puede contener salmonella y afectar la absorción de biotina, una vitamina clave para el pelaje y la piel. En cambio, el huevo cocido, duro o revuelto, sin sal ni aceite, es seguro y nutritivo.

¿Qué beneficios aporta? Proteína de alta calidad: ideal para mantener la masa muscular.

Vitaminas A, B12, D y E: fortalecen el sistema inmunológico.

Grasas saludables: ayudan al brillo del pelaje y la energía.

Minerales como hierro y zinc: esenciales para su metabolismo.