Esta película de Netflix es un enredo total

Por qué esta película de Netflix sobre un tipo con mala suerte es adictiva. Todo sale mal y no puedes dejar de reír.

Todo sale fatal. "Problemas" es una película sueca de Netflix protagonizada por Filip Berg como Conny, un vendedor torpe que acaba en prisión por un crimen que no cometió. Desde ese punto, la historia acumula capas de malentendidos, policías corruptos y un plan de fuga que depende de una mentira que Conny nunca dijo.

Una película de enredos Conny no hace nada malo. Solo está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cada nueva complicación nace de forma lógica de la anterior. Sus compañeros de celda creen que es piloto y eso lo complica todo.

netflix Norinder y Musse, interpretados por Dejan Cukic y Joakim Sällquist, son dos presos con un plan de fuga elaborado que necesita un piloto. El piloto real es Tomas, el nuevo novio de la exmujer de Conny. Por una confusión de identidades que el guion construye con precisión, Conny hereda ese rol sin pedirlo. A partir de ese momento, decir la verdad se vuelve más peligroso que seguir con la mentira.