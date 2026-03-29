Robert De Niro en Netflix: esta serie es corta y adictiva desde el primer minuto

Esta serie de Netflix con Robert de Niro es corta, intensa y con un giro que nadie espera: la demencia del héroe.

Robert De Niro nunca había protagonizado una serie. Netflix cambió eso. "Día Cero" llegó con solo seis episodios, una trama de alto voltaje y una actuación que recuerda por qué este hombre ganó dos premios Óscar. En los primeros diez minutos ya sabes que no vas a poder levantarte.

En esta serie: una conspiración que va mucho más allá El caos empieza así: un ciberataque sin precedentes paraliza Estados Unidos en minutos. Los sistemas colapsan, el pánico se extiende y el gobierno no tiene respuestas. George Mullen, el personaje de De Niro, es un expresidente retirado. Lo llaman para que vuelva. No tiene otra opción.

robert de niro 1 La trama mezcla thriller político con drama personal de forma brutal. Mullen tira del hilo del ataque y encuentra mentiras dentro de mentiras. Cada respuesta abre tres preguntas nuevas. La conspiración tiene raíces que llegan hasta los lugares más inesperados del poder en Washington.

Pero hay un detalle que cambia todo. Mullen empieza a mostrar señales de demencia. Un hombre que debe salvar al país mientras su propia mente le falla. Esa tensión es lo que hace diferente a "Día Cero" de cualquier otra serie política de los últimos años.