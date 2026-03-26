Netflix: esta serie genera una tensión que no suelta

La serie de Netflix que imagina a Estados Unidos bajo el control nazi y es tan perturbadora que no se puede dejar de ver.

Esta serie de Netflix te obliga a pensar. "El hombre en el castillo" cuenta cómo los Aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial en 1945. Japón controla la costa oeste de Estados Unidos y la Alemania nazi domina la costa este. Entre ambas potencias existe una zona neutral en las Montañas Rocosas.

Por qué esta serie genera una tensión que no suelta al espectador La serie está basada en la novela homónima de Philip K. Dick, publicada en 1962 y ganadora del Premio Hugo, el galardón más importante de la ciencia ficción. Amazon Prime Video la produjo entre 2015 y 2019 en cuatro temporadas. Obtuvo una valoración de 8 sobre 10 en IMDb y fue una de las series más vistas de la plataforma durante su emisión. Pero ahora está en Netflix.

netflix Lo que la hace diferente a otras distopías es el nivel de detalle histórico. Los guionistas trabajaron con asesores para construir una versión creíble de una América ocupada. Las calles, los uniformes, los carteles y las jerarquías sociales están construidos con una precisión que incomoda. No es una fantasía abstracta: es una reconstrucción minuciosa de cómo funciona una sociedad bajo el control totalitario.