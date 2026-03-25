La película de Netflix que empieza como un viaje y termina como una pesadilla

No es solo una película de persecución. Es una historia sobre lo que una madre hace cuando no le queda nada que perder.

Nadie planea meterse en problemas. En esta película de Netflix, "Final de camino", Brenda es una madre viuda, sin trabajo y sin opciones. Toma a sus dos hijos y a su hermano Reggie, carga el auto y sale de California hacia Texas. El plan es simple: llegar a casa de su madre y empezar de cero. Lo que no sabe es que una parada en un motel del desierto de Arizona va a convertir ese viaje en una lucha por sobrevivir.

La trama de esta película: lo que pasa en ese motel no se olvida Todo empieza con dinero sucio y una traición.En el camino, dos maleantes cierran un negocio ilegal. Uno de ellos, Harvey, traiciona a su socio y se queda con todo el dinero. Esa decisión lo condena. Horas después, Harvey aparece muerto en el cuarto de al lado del que ocupa la familia. Brenda y los suyos ven lo que no tenían que ver.

netflix El error que desata todo. Reggie, el hermano de Brenda, encuentra el dinero escondido en el baño del motel y lo toma. Ese momento es el punto de no retorno. A partir de ahí, la familia deja de ser una familia en viaje y se convierte en un blanco. El asesino los sabe, los sigue y no va a detenerse.