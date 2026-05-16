WhatsApp Web suma personalización con temas de chat: lo que se sabe

WhatsApp continúa sumando cambios para mejorar la experiencia de los usuarios y ahora trabaja en una nueva función que llegará a WhatsApp Web . Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, la plataforma está desarrollando un sistema de temas de chat personalizados que permitirá cambiar colores, fondos y estilos dentro de las conversaciones.

La novedad todavía se encuentra en desarrollo, pero todo indica que buscará acercar la experiencia de WhatsApp Web a la personalización que actualmente existe en Android y iPhone. De esta manera, los usuarios podrán modificar el aspecto visual de sus chats directamente desde la computadora.

La nueva función permitirá elegir distintos temas para personalizar las conversaciones. Los usuarios podrán cambiar el color de las burbujas de mensajes y también aplicar fondos de pantalla específicos para cada chat o para toda la aplicación.

En un principio, WhatsApp planeaba incorporar 49 temas distintos, aunque finalmente habría reducido la cantidad a 39 para ofrecer diseños más diferenciados y menos repetitivos. Algunos incluirán fondos más coloridos y dinámicos para quienes buscan una interfaz más llamativa.

WhatsApp Web es la versión de WhatsApp que puede utilizarse desde una computadora mediante un navegador. Permite enviar mensajes, ver archivos, responder chats y utilizar gran parte de las funciones del celular desde la PC.

Para ingresar, los usuarios deben entrar al sitio oficial de WhatsApp Web y escanear el código QR que aparece en pantalla utilizando el teléfono. Esto se realiza desde la aplicación móvil en la sección “Dispositivos vinculados”.

Cuándo llegarán los nuevos temas de WhatsApp Web

Por el momento, la función todavía no está disponible ni siquiera para todos los usuarios beta. WhatsApp continúa ajustando detalles vinculados a la accesibilidad, la organización de los temas y la experiencia visual antes de lanzarla oficialmente.

Sin embargo, desde WABetaInfo señalaron que la herramienta se encuentra en desarrollo activo y podría llegar en futuras actualizaciones del servicio.