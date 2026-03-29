Esta serie de Netflix está basada en un libro famoso y es conmovedora

Esta serie de Netflix dura poco, golpea fuerte y está basada en una novela que vendió millones. Para toda la familia.

"La vida mentirosa de los adultos" una mini serie de Netflix basada en un libro de Elena Ferrante. Una sola frase lo cambió todo. Giovanna escucha por casualidad cómo su padre la compara con su tía Vittoria, una mujer que la familia rechaza sin explicación. Esa comparación dispara una búsqueda que la llevará a conocer una versión de su familia que nadie le quiso contar. Todo sucede en el Nápoles de los años noventa, con una tensión que no suelta al espectador.

Netflix: una tía prohibida y los secretos que los adultos nunca cuentan La tía Vittoria es el centro de todo. Es audaz, directa y vive en una parte de Nápoles que los padres de Giovanna consideran inferior. Cuando las dos se encuentran, algo cambia en la protagonista. Vittoria le muestra una ciudad diferente, una historia diferente y una versión de sus padres que destruye la imagen que ella tenía de ellos.

netflix La serie está basada en la novela de Elena Ferrante publicada en 2019. Ferrante es la autora de la saga "La amiga estupenda", que vendió más de diez millones de ejemplares en el mundo y fue adaptada por HBO. Su escritura sobre mujeres, identidad y el peso de la familia tiene un público fiel en todos los continentes.

Netflix lanzó la adaptación con seis episodios y recibió elogios inmediatos. La crítica italiana la ubicó entre las mejores producciones locales de los últimos años. En Italia fue tendencia durante semanas. La actuación de Giordana Marengo como Giovanna fue uno de los puntos más destacados por los medios especializados.