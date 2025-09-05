Mascotas: cómo elige tu gato a su persona favorita en casa

Aunque parezcan mascotas distantes, los gatos construyen vínculos profundos con quienes respetan su espacio, su rutina y su forma de comunicarse.

Si tu gato duerme cerca, te sigue o se frota contra vos, probablemente ya te eligió como su persona favorita.

A diferencia de los perros, que suelen mostrar afecto a todos los miembros del hogar, los gatos eligen con cuidado a su persona favorita. Este vínculo especial entre mascotas y dueños se basa en la confianza, la rutina y cómo cada integrante de la casa responde a sus necesidades emocionales y físicas. No es una elección arbitraria: los felinos observan, comparan y deciden con calma.

Uno de los factores clave es el tiempo compartido. Los gatos valoran a quien les da de comer, juega con ellos, limpia su caja sanitaria y los acaricia con respeto. Estas acciones cotidianas generan seguridad y refuerzan el vínculo. Cuanto más constante y presente sea una persona en su rutina, más posibilidades tiene de convertirse en su favorita.

gato Estas mascotas no eligen al azar: observan, comparan y se vinculan con quien respeta su espacio y rutina. Shutterstock

Gatos: la clave está en el respeto y la lectura del lenguaje felino También influye el respeto por su espacio personal. Los gatos son animales independientes que disfrutan de tener zonas propias y momentos de tranquilidad. Forzar el contacto o invadir su territorio puede generar rechazo. En cambio, quienes aprenden a leer su lenguaje corporal y les ofrecen un entorno seguro y libre de presiones, ganan su confianza.

El tono de voz y la forma de interactuar también son determinantes. Los gatos prefieren personas tranquilas, que les hablen con suavidad y se muevan con calma. Son sensibles a los sonidos y pueden estresarse ante voces fuertes o gestos bruscos. La serenidad transmite respeto, y eso es algo que los felinos valoran profundamente.