El error más común al usar perfume que puede afectar tu salud

El perfume es, para muchas personas, un complemento indispensable de la rutina diaria. Representa una forma de identidad y bienestar personal, y suele aplicarse en puntos estratégicos del cuerpo para prolongar su duración. Sin embargo, uno de los hábitos más extendidos -colocarlo directamente sobre el cuello- podría no ser tan inofensivo como parece.

perfume (2) Por qué es peligroso colocar perfume sobre la piel Los dermatólogos y toxicólogos coinciden en que la piel del cuello es una de las zonas más sensibles del cuerpo, y al entrar en contacto con perfumes que contienen alcohol y compuestos químicos, puede irritarse con facilidad. Las reacciones más comunes incluyen enrojecimiento, picazón o manchas, especialmente cuando la piel se expone luego al sol.

No obstante, la preocupación va más allá de la irritación superficial. Diversos estudios han señalado que algunos de los ingredientes utilizados en fragancias comerciales pueden actuar como disruptores endocrinos, es decir, sustancias capaces de interferir en el funcionamiento del sistema hormonal.

Estos compuestos pueden imitar o bloquear la acción de hormonas naturales, afectando procesos vitales como el metabolismo, el crecimiento y la función reproductiva. De acuerdo con investigaciones realizadas por instituciones europeas, entre ellas el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), la exposición prolongada a pequeñas dosis de estos químicos podría tener consecuencias acumulativas en el organismo.

Los expertos aclaran que no todos los perfumes implican el mismo nivel de riesgo, ya que la composición varía según la marca y el tipo de fragancia. Sin embargo, aplicarlos de forma directa sobre la piel -en especial en zonas delgadas y vascularizadas como el cuello o detrás de las orejas- aumenta la posibilidad de absorción de estos compuestos.