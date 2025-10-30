El error más común al usar perfume que puede afectar tu salud
Aunque aplicar perfume en el cuello es un gesto habitual, especialistas advierten que esta práctica puede tener efectos negativos.
El perfume es, para muchas personas, un complemento indispensable de la rutina diaria. Representa una forma de identidad y bienestar personal, y suele aplicarse en puntos estratégicos del cuerpo para prolongar su duración. Sin embargo, uno de los hábitos más extendidos -colocarlo directamente sobre el cuello- podría no ser tan inofensivo como parece.
Por qué es peligroso colocar perfume sobre la piel
Los dermatólogos y toxicólogos coinciden en que la piel del cuello es una de las zonas más sensibles del cuerpo, y al entrar en contacto con perfumes que contienen alcohol y compuestos químicos, puede irritarse con facilidad. Las reacciones más comunes incluyen enrojecimiento, picazón o manchas, especialmente cuando la piel se expone luego al sol.
Te Podría Interesar
No obstante, la preocupación va más allá de la irritación superficial. Diversos estudios han señalado que algunos de los ingredientes utilizados en fragancias comerciales pueden actuar como disruptores endocrinos, es decir, sustancias capaces de interferir en el funcionamiento del sistema hormonal.
Estos compuestos pueden imitar o bloquear la acción de hormonas naturales, afectando procesos vitales como el metabolismo, el crecimiento y la función reproductiva. De acuerdo con investigaciones realizadas por instituciones europeas, entre ellas el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), la exposición prolongada a pequeñas dosis de estos químicos podría tener consecuencias acumulativas en el organismo.
Los expertos aclaran que no todos los perfumes implican el mismo nivel de riesgo, ya que la composición varía según la marca y el tipo de fragancia. Sin embargo, aplicarlos de forma directa sobre la piel -en especial en zonas delgadas y vascularizadas como el cuello o detrás de las orejas- aumenta la posibilidad de absorción de estos compuestos.
Cómo usar el perfume sin dañar la piel
Para disfrutar del aroma sin poner en riesgo la salud, los especialistas recomiendan algunas alternativas simples:
- Rociar la fragancia en el aire y atravesar la nube de perfume. De esta manera, las partículas se depositan de forma más suave y uniforme sobre la ropa y el cabello.
- Aplicarlo sobre las prendas, siempre verificando que no sean telas delicadas o susceptibles a manchas.
- Optar por perfumes naturales o ecológicos, elaborados con aceites esenciales y menos aditivos químicos.
- Usar aceites esenciales puros o mezclas aromáticas, que brindan una opción más saludable y, en muchos casos, igual de duradera.
El perfume sigue siendo un símbolo de elegancia y expresión personal, pero usarlo con precaución puede marcar la diferencia entre un gesto cotidiano y una práctica que, sin saberlo, daña la salud.