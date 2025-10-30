Kim Kardashian cumplió 45 con un corpiño de cabello humano y un look extravagante: ¡mirá!

No te pierdas las fotos del look más audaz del cumpleaños de Kim Kardashian. Todos los detalles en la nota.

Una apuesta que reescribió los límites entre moda y performance.

Kim Kardashian nunca celebró un cumpleaños sin convertirlo en un acontecimiento de moda, pero esta vez, en Londres, fue más allá de lo predecible. Cumplió 45 años y decidió hacerlo con una fiesta privada donde el código de vestimenta giró en torno a la lencería.

La empresaria y figura de reality apareció con una prenda que dejó a todos sin palabras, que se trató de un corpiño confeccionado con mechones oscuros que imitaban cabello humano; pieza firmada por la diseñadora Dilara Findikoglu. Las cadenas plateadas y las aplicaciones metálicas que recorrían su torso generaban una sensación escultórica, casi de armadura.

El conjunto se completó con una falda translúcida que dejaba entrever un short negro de tiro alto, con medias finas y sandalias de taco aguja que cerraron el estilismo, que parecía moverse entre el fetichismo y la alta costura. En ese equilibrio exacto residía el poder del look.

El peinado constó de un moño adornado, tirante y limpio que reforzaba la estética renacentista que Findikoglu propone en sus colecciones: la idea de una mujer que se transforma en obra viva. El maquillaje se destacó con pómulos marcados y sombras en tonos terrosos, que acentuaron los rasgos de Kim.

Durante la misma velada, Kim sorprendió con un segundo cambio que se trató de un taparrabos de cadenas plateadas colgantes.