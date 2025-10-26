Valentina Cervantes brilló con su look deportivo: te lo mostramos

Valentina Cervantes lució una apuesta femenina y relajada que demostró que el rosa también puede ser poderoso.

Mientras las cámaras de MasterChef Celebrity muestran cada paso de su evolución culinaria, Valentina Cervantes se transformó sin proponérselo en un fenómeno más allá de la cocina. Su participación en el reality, marcada por carisma y talento, la volvió una de las favoritas del público y del jurado. No obstante, ahora, lo que más conversación generó fue su estilo.

Lejos de cualquier sobriedad, Valentina eligió un look total pink. En su paseo por Buenos Aires, compartido en Instagram, combinó un top tipo bikini triangular rosa pastel con una mini falda recta y un buzo pupera del mismo tono. Todo en una misma gama suave, armando un conjunto de aire juguetón y trendy.

Completó el outfit con una minibag con cadena dorada. Su estilo parecía respirar juventud y confianza, y esa frescura que parece natural pero ya está bien practicada.

A pesar de los rumores sobre su supuesta tensión con Wanda Nara, Valentina eligió mantenerse al margen y centrarse en lo suyo.