Dalvian Mall: el nuevo paseo comercial que redefine el piedemonte mendocino

En el corazón del piedemonte mendocino, donde la ciudad comienza a encontrarse con la montaña, un nuevo proyecto busca marcar un punto de inflexión en el desarrollo urbano y comercial de la zona oeste del Gran Mendoza. Se trata de Dalvian Mall , un moderno paseo comercial que ampliará la oferta de servicios, gastronomía y compras en uno de los barrios privados más emblemáticos de la provincia.

Con más de 50 años de trayectoria, Dalvian se ha consolidado como el barrio privado más grande del interior del país. Hoy, ese crecimiento se proyecta hacia un nuevo capítulo con la creación de un centro comercial que no solo está pensado para sus residentes, sino también para toda la comunidad mendocina.

“Este proyecto forma parte de la evolución natural del barrio. Queremos generar un espacio abierto donde vecinos y visitantes puedan encontrarse, disfrutar y acceder a servicios de calidad en un entorno único”, explicó Nicolás Cicchitti, gerente comercial de Dalvian.

En los próximo días quedará inaugurado Dalvian Mall con vista privilegiada al Cerro de la Gloria.

El nuevo mall contará con más de 28 locales comerciales, entre los que se incluyen propuestas de gastronomía, indumentaria, tecnología, servicios y alimentos especializados.

Entre las marcas confirmadas se encuentran Virgen del Valle, Mar Cantábrico, Vaypol, Granja Benedetti, Al Fuego, Luján Agrícola, Tech Market, Paper Point, Central de Bebidas, Fruity Shop, Decorarte, MaxiBici, Yes Drugstore, 5àsec, Eneldo, Tijeritas, Farmacia Mori, Renato y Modesto, entre otros.

La propuesta busca reunir en un solo lugar una oferta variada que permita a los visitantes resolver compras cotidianas, disfrutar de la gastronomía y acceder a servicios especializados.

Un centro médico de alta complejidad

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la incorporación del centro médico de alta complejidad de la Clínica del Pilar, que funcionará como un polo de salud dentro del complejo. El edificio, distribuido en tres niveles, contará con más de 24 consultorios destinados a distintas especialidades médicas, entre ellas odontología, pediatría y atención clínica.

Además, el centro incluirá un área de emergencias y primeros auxilios, junto con equipamiento tecnológico para realizar estudios de diagnóstico como tomografías, resonancias y ecografías.

Este componente sanitario no solo ampliará la oferta de servicios para los residentes del barrio, sino que también atraerá pacientes de distintos puntos de la provincia.

dalvian mall (4)

Infraestructura pensada para la comodidad

El proyecto se desarrolla sobre un predio de más de 12.200 metros cuadrados, con 5.130 metros cuadrados cubiertos, y fue diseñado para garantizar una experiencia cómoda y accesible para los visitantes.

Entre las obras realizadas se destaca la ampliación del sector de estacionamiento, que sumará más de 350 espacios, además de accesos cómodos y sistemas de seguridad.

dalvian mall 5

El diseño arquitectónico también prioriza la accesibilidad universal, con recorridos pensados para adultos mayores, personas con movilidad reducida y familias que circulan con cochecitos de bebé. El complejo contará con ascensores modernos y una distribución de espacios que minimiza los desniveles.

“Queríamos que cualquier persona pueda recorrer el paseo con comodidad, desde el primer local hasta el último, sin barreras arquitectónicas”, explicó Cicchitti.

Un entorno privilegiado

Uno de los grandes diferenciales de Dalvian Mall es su ubicación. El paseo se encuentra en pleno piedemonte mendocino, un entorno natural que ofrece vistas abiertas hacia la ciudad y hacia la precordillera.

La arquitectura del proyecto aprovecha los desniveles naturales del terreno para generar terrazas panorámicas y espacios gastronómicos con vistas al Cerro de la Gloria y al paisaje montañoso.

De esta manera, el paseo no solo propone una experiencia comercial, sino también un espacio donde el paisaje forma parte de la experiencia.

dalvian mall (3)

Un proyecto que impulsa el desarrollo

La construcción del mall demandó 2 años y 8 meses de obra, con la participación de más de 300 trabajadores, y una inversión de más de 15 millones de dólares que incluye el desarrollo del centro comercial, los locales y el centro médico.

Desde Dalvian destacan que este proyecto forma parte de un proceso más amplio de transformación urbana que continuará en los próximos años.

dalvian mall 6

Entre las iniciativas en marcha se encuentra el desarrollo de Dalvian Business Park, un complejo corporativo compuesto por dos torres que sumarán más de 11.000 metros cuadrados de oficinas, además de la remodelación del actual sector comercial del barrio.

A esto se suma un ambicioso proyecto urbanístico en el sector sur del predio, donde se prevé la creación de una nueva centralidad urbana con edificios residenciales, corporativos, gastronomía y espacios comerciales.

Un nuevo punto de encuentro para Mendoza

La apertura de Dalvian Mall busca consolidar un nuevo polo comercial y social en la zona oeste del Gran Mendoza. Con una propuesta que combina compras, gastronomía, servicios y salud en un entorno natural privilegiado, el proyecto aspira a convertirse en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y residentes de distintos puntos de la provincia.

dalvian mall (6)

La inauguración oficial se realizará en los próximos días, una vez finalizados los últimos trámites administrativos.

Mientras tanto, el nuevo paseo ya empieza a perfilarse como uno de los desarrollos comerciales más importantes del piedemonte mendocino en los últimos años.