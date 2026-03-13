Marcela Kloosterboer apostó por el minimalismo con un vestido lencero y blazer oversize

Marcela Kloosterboer brilló en Punta del Este con un elegante look total white para inspirarse. Todos los detalles en la nota.

No te pierdas el look de Marcela en Punta del Este.

Durante una escapada a Punta del Este, Marcela Kloosterboer compartió en sus redes sociales algunas fotos desde el balneario uruguayo mostrando el look que eligió para salir a la noche.

En las imágenes se la ve posando en distintos rincones del lugar donde estaba alojada, siempre con una actitud tranquila. El estilo que eligió apostó por lo simple y fue por eso mismo que enseguida llamó la atención de sus seguidores.

Para la ocasión, Marcela lució un vestido corto blanco, con inspiración lencera, cuyo diseño tenía detalles de encaje que le daban un toque romántico y muy delicado.

La silueta del vestido era liviana y femenina, con un estilo que recordaba a las prendas de lencería clásicas pero adaptadas para usar en la calle. Encima del vestido, la actriz llevó un blazer blanco oversized. Esta prenda ya es un básico de la moda actual, sobre todo cuando se combina con vestidos cortos o de estilo lencero.

En cuanto al calzado, optó por sandalias negras de tiras finas. Un clásico para la noche que funcionó como un buen contraste con el blanco total del look.