Valentina Cervantes fue contundente sobre su relación con Enzo Fernández: "Necesitamos cada uno su espacio"

La participante de MasterChef Celebrity reveló detalles sobre su vínculo sentimental con el futbolista a pesar de los kilómetros que los separan.

La estrella de MasterChef y su pareja, manejando la relación a miles de kilómetros. Foto: Instagram @valucervantes

La destacada influencer y ahora concursante del popular certamen gastronómico de Telefe, se pronunció abiertamente acerca de su nexo afectivo con el reconocido astro del fútbol. Valentina Cervantes admitió que, en el presente, su idilio con Enzo Fernández se desenvuelve bajo la modalidad de un noviazgo remoto. Este par de jóvenes figuras ya había experimentado un breve lapso de alejamiento el año pasado, pero para felicidad de sus seguidores, protagonizaron un anhelado reencuentro en marzo de este año.

La mendocina que acompaña al campeón del mundo ha fijado su residencia momentánea en el territorio nacional, ya que se integró al elenco de la flamante temporada de MasterChef Celebrity. Mientras ella despliega su arte culinario ante las cámaras, el deportista de élite se se encuentra viviendo en Londres, cumpliendo con las obligaciones de su compromiso contractual con el prestigioso Chelsea Football Club. Esta distancia en al relación de pareja plantea un nuevo paradigma en su cotidianidad amorosa.

En una conversación franca con el ciclo radial Sería Increíble (Olga), la joven creadora de contenido brindó pormenores de cómo afronta esta vida sentimental a grandes distancias, particularmente tras el pequeño impasse que experimentó con el jugador hacia el cierre del año pasado. La periodista Nati Jota la interpeló sobre la logística de su romance: "¿La relación es a distancia ahora que estás trabajando vos acá?".

Cervantes respondió con madurez sobre esta nueva etapa: “Está re bien. Me gusta. Creo que necesitábamos cada uno nuestro espacio”, sincerándose sobre el provecho que ambos encuentran en esta reorganización vital.

La modelo y empresaria reconoció que, durante los compases iniciales de su relación con el deportista, su prioridad absoluta solía ser su núcleo familiar. Su función la entendía como un pilar incondicional y un soporte para el proyecto del exitoso futbolista. Sin embargo, su óptica ha evolucionado significativamente, logrando cimentar un espacio propio para sus aspiraciones individuales.