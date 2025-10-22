Rosalía estrenó el look más polémico del año: te lo mostramos

Rosalía sorprendió con una decoloración inspirada en las tonsuras monásticas, en línea con la estética religiosa de su próximo disco LUX. ¡Mirá!

Si algo define la carrera de Rosalía, es su habilidad de convertir hasta lo más inesperado en algo viral. Esta vez, la artista catalana llevó esa premisa al extremo con su nuevo look, las llamadas “mechas tonsura”. La presentó durante una aparición sorpresa en Madrid, en el marco de la promoción de su próximo álbum, LUX, donde la estética religiosa es el eje central de todo.

En sus últimas apariciones públicas, la artista había dejado pistas: portadas con hábitos de monja reimaginados, crucifijos como accesorios y una narrativa visual cargada de simbolismo místico, pero nadie anticipó que llevaría esa inspiración al cabello. Lo hizo al decolorar una sección circular en la parte superior de la cabeza, simulando el área de la tonsura de los monjes medievales.

Al principio, las imágenes desconcertaron a muchos, pero pronto, las imágenes de backstage revelaron el proceso detrás del look, que sus fans bautizaron como “el aura rubia”. Ella misma, entre risas, comentó: “Hay que acabar de peinarlo… hay que tener paciencia para eso”, adaptándose aún al cambio.

Sobre su melena negra azabache, el círculo dorado brilla como si imitara una aureola divina. Es un arte conceptual que, de lejos, incluso parece un efecto lumínico. Detrás del trabajo estuvo Serpiente, su estilista de confianza (también responsable de los looks de Aitana y Georgina Rodríguez).