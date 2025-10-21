Kylie Jenner celebró una década de belleza con un look de impacto total

No te pierdas las fotos del look más viral de Kylie Jenner por su aniversario por los 10 años de Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner celebró los diez años de su imperio de belleza con una estética que resumió todo lo que representa su marca, desde el exceso, el brillo y un magnetismo diseñado para viralizarse. En la gran noche de festejo por la década de Kylie Cosmetics, la empresaria apostó por un look de vestido de vinilo rosa chicle, ajustado al cuerpo y con escote estructurado.

El diseño, de largo midi y silueta precisa, parecía una segunda piel. Era la personificación visual del ADN de la marca, con ese glamour y un toque irónico al tomar la feminidad y llevarla al extremo. Su estilismo completó el concepto, con stilettos de encaje al tono, una peluca larga en rosa pastel y ondas suaves con raya lateral que evocaron directamente a la muñeca más famosa de la cultura pop.

En cuanto al beauty look, Kyle lució la piel con acabado satinado; los labios, delineados con ese característico toque nude rosado que definió a toda una generación de beauty lovers; y los ojos, intensificados por sombras tierra y pestañas XL que enmarcaron su mirada. En sus manos, mientras tanto, lució unos anillos plateados que rompieron con lo monocromático.

En Instagram, donde compartió el detrás de escena del evento, escribió: “¡Anoche fue perfecto! Gracias a todos los que vinieron y celebraron 10 años de @kyliecosmetics. Estoy muy agradecida. Todavía sonriendo”.