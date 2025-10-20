El look coordinado entre la China Suárez y Mauro Icardi que enamoró a sus seguidores

Mirá la apuesta urbana de la China Suárez para una cita romántica con Mauro Icard. No te pierdas las fotos en la nota.

Coordinado perfecto: la pareja que lleva el estilo a otro nivel.

Durante su estancia en Estambul, la China Suárez sorprendió con una de esas salidas románticas junto a Mauro Icardi, donde mostró su versión de estilo matchy matchy. Es decir, coordinó su look con el de su pareja con piezas que no solo combinaron visualmente, sino que conservaron identidad propia en cada uno.

Ella lució una campera oversize de cuero acompañada por una polera negra y jeans rectos. Sumó botas y gafas oscuras, mientras que su melena suelta con raya al medio y un maquillaje natural remataron un estilismo urbano y elegante al mismo tiempo.

Él eligió una campera de cuero, camiseta y jeans en tonos neutros, cuidando detalles para no desentonar. Se vio una coherencia estética con el negro como eje cromático, y cortes relajados que no caían en la rigidez de un look demasiado estructurado.

El resultado fue armonioso sin caer en lo literal, y contundente sin resultar forzado. Ambos se vieron parejos, pero sin uniformar.