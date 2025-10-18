Graciela Alfano criticó incisivamente a Wanda Nara y a sus seguidores: "Es cualquier cosa"

La exvedette, Graciela Alfano, ha ratificado su inquebrantable apoyo hacia la China Suárez desde el estallido del sonado conflicto mediático con la esposa del futbolista, un escándalo popularmente conocido como el "Wandagate". La diva del espectáculo no desaprovecha ninguna ocasión para manifestar su parecer respecto a la controversia que acaparó la atención pública. En una reciente conversación transmitida por streaming, la artista lanzó agudas críticas al público por encumbrar a la empresaria, cuyo reciente desembarco en la conducción del certamen de cocina más famoso de Telefe ha gozado de una notable aceptación. Grace cuestionó la predilección de la audiencia por individuos sin una formación artística o un respeto evidente hacia quienes los siguen.

Las filosas observaciones de Graciela Alfano Graciela Alfano no dudó en destruir a Wanda Nara y cuestionar a sus seguidores Graciela Alfano no dudó en destruir a Wanda Nara y cuestionar a sus seguidores. Video: La Posta del espectáculo (TV Pública) La figura mediática se mostró perpleja ante la elección social de estas personalidades, expresando su descontento con la falta de ética hacia el público. Alfano se refirió específicamente a la percepción de engaño que, según ella, transmiten figuras como Wanda Nara. “¿Por qué la sociedad ve a estos seres que no es que no cantan o bailan o nada? No están formados, no hay respeto para el público, es cualquier cosa. Porque cuando vos le mentís al público, decís 'te mentí', te están burlando", sentenció la celebrity, en una declaración que sacudió la esfera del entretenimiento digital.

La icónica artista continuó su embestida, sugiriendo que la prosperidad económica de la influencer le permitiría solventar sus incursiones en el ámbito televisivo, poniendo en tela de juicio la legitimidad de su posicionamiento. "Entonces eso es lo que yo tomo y digo no, no, no, esto ya no me gusta. ¿Vas a llegar? Ok, llegá donde sea. Tuviste dos maridos, te dejaron un montón de plata, podés comprar hasta Masterchef", disparó la Alfano, dejando entrever que la posición de la conductora en el popular reality culinario podría no ser un mérito genuino.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity La diva deslizó la posibilidad de que haya dinero detrás del éxito de la empresaria. Foto: Instagram Telefe La ex jurado del certamen de baile más conocido del país sugirió la posibilidad de que la empresaria haya adquirido su espacio en la televisión. Graciela enfatizó que la capacidad adquisitiva permite obtener visibilidad, publicidad y un lugar en la pantalla, independientemente del verdadero talento o éxito. "Yo podría comprar, a ver, compro el estar ahí, que también se puede, compro la publicidad, compro mil cosas. No quiere decir que sea exitosa, ya lo sabemos. Se puede comprar o puede ser real, no tengo la más pálida idea", reconoció, sembrando la duda sobre la autenticidad del furor que rodea a la presentadora de MasterChef Celebrity.