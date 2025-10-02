La exjurado del Bailando no tuvo filtros y arremetió fuertemente contra la conductora de Telefe.

Graciela Alfano y Susana Giménez protagonizaron un furioso cruce meses atrás por el famoso tapado que utilizó María Julia Alsogaray. Cuando todo parecía calmado, la exvedette decidió arremeter fuertemente contra la diva y no tuvo filtros a la hora de realizar declaraciones.

Desde el programa de Florencia de la V fueron a buscar la palabra de Alfano y ella fue tajante: "Me tiene que respetar profesionalmente, una persona cuando es envidiosa y mala gente te putea siempre". Luego, subrayó que "me odia y listo".

"Es mala, me odia... No sé si tiene envidia, maldad y da vergüenza ajena", comentó en otra parte de la charla. El cronista le consultó cómo se tomó su familia los dichos de Susana Giménez contra ella y allí sostuvo que "horrible porque no sabían que me odiaba tanto. Hizo una cosa que fue muy mala y muy fea públicamente, no tiene la decencia de aclararlo".

Video: Graciela Alfano arremetió contra Susana Giménez Escándalo: Graciela Alfano prendió el ventilador y volvió a destrozar a Susana Giménez

Sobre una futura reconciliación, ella dejó en claro que esto no pasará, ya que "no soy su amiga, jamás lo seré de una persona tan espantosa como ella". Lo cierto es que esta guerra parece que no tendrá un final, debido a que las chispas siguen saliendo.