El conductor de El Trece fue contundente y comentó cuando se levanta el ciclo que ahora lleva adelante Pampita.

Semanas atrás, Guido Kaczka sorprendió a todos al anunciar que Carolina Pampita Ardohain sería la encargada de llevar adelante la conducción de Los 8 escalones, tras la decisión que tomó él de dar un paso al costado. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz que el clásico programa de El Trece saldrá del aire.

Ángel de Brito comentó en Bondi Live que, desde la señal "Apostaron por Cuestión de Peso, le fue bien. Cuando bajó un poquito, lo corrieron y pusieron a Canosa que fue un desastre y ahora Pampita con Los 8 escalones que tampoco funciona, no pasa absolutamente nada y tiene números muy malos".

En medio de todo esto, circuló un rumor de que Guido Kaczka estaría enfurecido con la decisión de los gerentes del canal, señalando que el abrupto final era algo que él ya había anticipado cuando se propuso a Pampita como conductora. Lo cierto es que para despejar todas las dudas, salió a hablar y lo hizo en Intrusos (América).

Video: Guido Kaczka habló sobre la salida de Los 8 escalones de El Trece Guido Kaczka rompió el silencio y contó la verdad detrás de la salida del aire de Los 8 escalones

"Creo que en noviembre (el final de Los 8 escalones). Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales por la dinámica de la tele. Está previsto que para noviembre 'Escalones' descanse", comenzó diciendo el conductor. También dejó en claro que "me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar".