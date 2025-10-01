Afirman que El Trece renovará su grilla: qué programas saldrán del aire y qué figura llega
Ángel de Brito dio a conocer una contundente información sobre los cambios que se vendrán en la señal.
La televisión vuelve a ser el foco de atención, no solo porque fueron los Martín Fierro, sino que además afirmaron que El Trece está decidiendo cambiar su grilla y hacer una renovación total. Fue Ángel de Brito quien dio a conocer la información en Bondi Live.
El conductor de LAM afirmó que se "levantan dos programas y vienen dos programas nuevos". Además, dejó en claro que "El Trece tiene varias dificultades, tiene muy floja la mañana, muy floja la tarde y vienen haciendo intentos por mejorar. Tenían muy floja la noche, arreglaron ese problema, pero no logran repuntar las mañanas".
Te Podría Interesar
Con respecto al horario de la tarde, De Brito comentó: "Apostaron por Cuestión de Peso, le fue bien, cuando bajó un poquito lo corrieron y pusieron a Canosa que fue un desastre y ahora Pampita con Los 8 escalones que tampoco funciona, no pasa absolutamente nada y tiene números muy malos".
Video: Afirman que El Trece renovará su grilla para levantar el rating
"El cambio que decidieron para el mes de noviembre es que, por un lado, termina Mujeres Argentinas y se levanta también Los 8 escalones", expresó el periodista. Además, confirmó que llegará Moria Casán para llevar adelante la conducción de un magazine: "El viernes se van a terminar de cerrar los detalles, pero Moria está muy contenta con la propuesta".
Respecto a las tardes de El Trece, las autoridades buscarán levantar los números con María Belén Ludueña: "A Belén la probaron en su momento como reemplazo de Viviana y tuvo mejores números que Viviana". La conductora tendrá su programa a las 14:30 y posteriormente llegará Cuestión de Peso.