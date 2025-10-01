Afirman que El Trece renovará su grilla: qué programas saldrán del aire y qué figura llega

Ángel de Brito dio a conocer una contundente información sobre los cambios que se vendrán en la señal.

La televisión vuelve a ser el foco de atención, no solo porque fueron los Martín Fierro, sino que además afirmaron que El Trece está decidiendo cambiar su grilla y hacer una renovación total. Fue Ángel de Brito quien dio a conocer la información en Bondi Live.

El conductor de LAM afirmó que se "levantan dos programas y vienen dos programas nuevos". Además, dejó en claro que "El Trece tiene varias dificultades, tiene muy floja la mañana, muy floja la tarde y vienen haciendo intentos por mejorar. Tenían muy floja la noche, arreglaron ese problema, pero no logran repuntar las mañanas".

Con respecto al horario de la tarde, De Brito comentó: "Apostaron por Cuestión de Peso, le fue bien, cuando bajó un poquito lo corrieron y pusieron a Canosa que fue un desastre y ahora Pampita con Los 8 escalones que tampoco funciona, no pasa absolutamente nada y tiene números muy malos".

Video: Afirman que El Trece renovará su grilla para levantar el rating Afirman que El Trece renovará su grilla: qué programas darán de baja y quién llega

"El cambio que decidieron para el mes de noviembre es que, por un lado, termina Mujeres Argentinas y se levanta también Los 8 escalones", expresó el periodista. Además, confirmó que llegará Moria Casán para llevar adelante la conducción de un magazine: "El viernes se van a terminar de cerrar los detalles, pero Moria está muy contenta con la propuesta".