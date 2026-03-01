¿Relación rota? Mirtha Legrand expresó su enojo con las autoridades de El Trece en pleno vivo
Mirtha Legrand dejó en claro que se encuentra molesta con las autoridades del canal y reveló por qué no los invitó a su cumpleaños.
Semanas atrás explotó una fuerte interna entre Mirtha Legrand y las autoridades de El Trece. Todo comenzó cuando Jimena Monteverde salió del programa de la diva y, por supuesto, que ella expresó el disgusto por no tenerla a la chef.
En medio de esta fuerte interna, la conductora celebró sus flamantes 99 años en la casa de Marcela Tinayre. Hasta el lugar llegaron figuras conocidas del ambiente, pero la ausencia de Adrián Suar y Pablo Codevila se hizo notar, en medio de la tensa situación con La Chiqui.
En el programa del sábado 28 de febrero, Mirtha dejó en claro que se encuentra enojada con ambas autoridades: "Estoy muy enojada con ellos. Me metieron en un lío con la cocinera (Jimena Monteverde). No me gustó, no me consultaron. Pero a mí se me pasa, me duran poco los enojos".
Mirtha Legrand confesó estar enojada con las autoridades de El Trece
Para bajar un poco el dramatismo, explicó que, además de su enojo, no los invitó porque el año pasado no pudieron asistir y este año decidió completar los lugares con otras personas: "El año pasado los invité y no pudieron venir", aclaró.
Finalmente, aseguró que pasó una noche inolvidable junto a los invitados de su festejo: "La pasamos fantástico. Cantó Jairo, estaba Patricia Bullrich, Marcelo Polino, gente tan amorosa. Estuvo increíble, hasta que la lluvia nos corrió y tuvimos que meternos en la casa", relató.