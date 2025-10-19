De El cuento de la criada a Belén: el tweet de Margaret Atwood sobre la película de Dolores Fonzi que se hizo viral

Una de las figuras literarias más influyentes del mundo, la aclamada novelista canadiense Margaret Atwood, sorprendió al utilizar su cuenta oficial de X para elogiar y recomendar una producción cinematográfica argentina. La escritora de El cuento de la criada puso el foco en la película "Belén", un filme dirigido y protagonizado por la talentosa Dolores Fonzi, generando un impacto inmediato en el ambiente artístico.

Margaret Atwood felicita a "Belén" de Dolores Fonzi y la vincula con el futuro de EEUU Belén (trailer) El inesperado reconocimiento de Atwood se produjo el martes 14 de octubre. La novelista no solo felicitó a la cinta, sino que también la utilizó como un punto de reflexión sobre temas de gran relevancia global, asegurando que se trata de un filme que vale la pena ver.

El mensaje de Margaret Atwood inició con una celebración del éxito de la película en la industria local. "¡Felicitaciones a Belén, que ha sido elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en los Oscar!", escribió la autora.

margaret-atwood-2118538 El mensaje de Atwood para "Belén". @therealmargaretatwood Sin embargo, la escritora fue más allá del simple saludo protocolario, y decidió resumir la dolorosa trama de la cinta, utilizando su argumento para generar una reflexión política y social: "Cuenta la historia de una joven que fue al hospital porque estaba sufriendo una hemorragia, solo para que le dijeran que había tenido un aborto espontáneo, luego fuera acusada y condenada por haber causado o tenido un aborto, y encarcelada".

El análisis de la novelista continuó, destacando la injusticia sufrida por la protagonista: "Tomó años impugnar y revertir esta condena falsa". La escritora cerró su mensaje con una pregunta retórica que vinculó directamente la ficción argentina con la realidad de su país vecino: "¿Un destino que se avecina para las mujeres en Estados Unidos?".