Wanda mostró a través de sus redes sociales todas las comodidades que tiene para pasar las horas de grabación.

Wanda Nara es sin lugar a dudas una de las figuras principales que tiene Telefe en la actualidad. Si bien meses atrás comenzaron a circular rumores de desvinculación, la conductora se encargó de desmentirlos y se encuentra al mando de la nueva edición de MasterChef Celebrity.

La mediática se encuentra muy cómoda en el canal de la familia y recibe todos los "mimos" posibles por parte de la producción de Telefe. En las últimas horas, Wanda mostró la intimidad de las grabaciones del reality culinario y sorprendió a todos al mostrar su camarín.

Video: así es el impresionante camarín de Wanda Nara en Telefe Así es por dentro el lujoso camarín que Telefe le preparó a Wanda Nara: las fotos En el video que ella misma compartió, se puede ver una hermosa mesa con dos sillones y fotos de Wanda colgadas en una pared de color rosa. Además, cuenta con una barra, un microondas y otros elementos para que pueda almorzar en el lugar.

Captura de pantalla 2025-10-15 214118 Las fotos de Wanda Nara en su camarín. Foto: captura de video Instagram/ @wanda_nara. Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue el enorme vestidor que tiene el camarín. Al ingresar, se pueden ver los diferentes tipos de zapatos de Wanda y los atuendos que usará en las grabaciones del programa.