Así es por dentro el lujoso camarín que Telefe le preparó a Wanda Nara: las fotos
Wanda mostró a través de sus redes sociales todas las comodidades que tiene para pasar las horas de grabación.
Wanda Nara es sin lugar a dudas una de las figuras principales que tiene Telefe en la actualidad. Si bien meses atrás comenzaron a circular rumores de desvinculación, la conductora se encargó de desmentirlos y se encuentra al mando de la nueva edición de MasterChef Celebrity.
La mediática se encuentra muy cómoda en el canal de la familia y recibe todos los "mimos" posibles por parte de la producción de Telefe. En las últimas horas, Wanda mostró la intimidad de las grabaciones del reality culinario y sorprendió a todos al mostrar su camarín.
Video: así es el impresionante camarín de Wanda Nara en Telefe
En el video que ella misma compartió, se puede ver una hermosa mesa con dos sillones y fotos de Wanda colgadas en una pared de color rosa. Además, cuenta con una barra, un microondas y otros elementos para que pueda almorzar en el lugar.
Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue el enorme vestidor que tiene el camarín. Al ingresar, se pueden ver los diferentes tipos de zapatos de Wanda y los atuendos que usará en las grabaciones del programa.