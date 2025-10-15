Afirman que Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara por un polémico video que después borró: "Furia descomunal"

Gustavo Méndez dio a conocer una fuerte información sobre el escrito que preparan las abogadas del futbolista contra la conductora de Telefe.

El escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a tener un nuevo capítulo luego de un video que la conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus redes sociales. Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argentinas, dio a conocer una contundente información en el programa de El Trece.

En medio de la euforia por el estreno del reality de cocina, Wanda decidió ver el primer programa en su casa y rodeada de su familia. Al finalizar, subió un video donde se lo podía ver a Maxi López, Nora Colosimo, sus hijos y a Martín Migueles, quien tenía la mano apoyada en la espalda de una de las hijas de la conductora.

Este clip que luego borró habría enfurecido a Mauro Icardi y Gustavo Méndez reveló que el futbolista tomó una determinante decisión: "Esto es algo que va a implosionar en todos los portales. El video que subió Wanda Nara y que después borró tras el final del reality de cocina provocó una furia descomunal en Mauro Icardi".

Video: Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara por un video que luego borró Afirman que Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara por un polémico video que después borró " Cuando lo vio, no lo podía creer, esto es información, no es opinión. En estos momentos, su abogada, Lara Piro, está haciendo un escrito para presentar en la Justicia por pedido de Mauro Icardi y que él lo va a firmar para ser presentado en la Justicia", expresó Méndez en otra parte de la información.