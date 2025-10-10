La China Suárez deslumbró en Madrid con un look valuado en millones: mirá lo que se puso

No te pierdas los detalles del outfit millonario que la China Suárez lució en su paso por España: top blanco, jean ancho y accesorios icónicos.

Entre lo casual y el lujo, eligió un outfit que rompió internet.

La escapada madrileña de Eugenia “La China ” Suárez se destacó por su elección de vestuario. En medio de su vida en Turquía con Mauro Icardi y su hija Rufina Cabré, la actriz aprovechó unos días en España y lo hizo con una apuesta cargada de glamour que reflejó su estilo personal.

Desde el hotel, mostró dos neceseres de Louis Vuitton valorados en alrededor de mil euros cada uno, junto con una cartera Birkin de Hermès, cuyo precio llega hasta los 35.000 dólares. La China también sumó un reloj Cartier de oro y una clásica cartera Chanel negra, valuada en más de 7 millones de pesos argentinos. Solo esos accesorios, sin contar su conjunto de ropa, ya superaban con creces la cifra de millones.

En cuanto a su look, combinó un top blanco minimalista con un jean wide leg de tiro bajo de la marca Alexander Wang, cuyo valor ronda los 425 dólares (unos 600 mil pesos argentinos). Como detalle osado, dejó a la vista un bóxer a cuadros, una moda viral que muchos ya usan para darle un toque atrevido a su look.

Cabe destacar que su jean baggy (holgado) retoma una tendencia que muchos ya etiquetan como “vintage urbano”. La pinza o caída del pantalón se interpretó como una inspiración al estilo relajado que Icardi utiliza en ocasiones, una sutil convivencia de códigos entre ambos.