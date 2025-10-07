Emilia Mernes: pura sensualidad con un look sporty para una campaña publicitaria

La cantante Emilia Mernes fue la imagen de Optime, la línea de calzas pensada para entrenar con estilo. No te pierdas las fotos.

Emilia Mernes protagonizó una campaña para Adidas, en la cual fue elegida como rostro de la nueva línea de calzas Optime, prendas diseñadas para acompañar entrenamientos exigentes con la misma confianza con la que una artista sube al escenario.

Emilia posó con un conjunto en lila, con unas calzas de tiro alto con franjas negras laterales y un corpiño deportivo a juego. El pelo, recogido en un rodete impecable, le dio un aire más pulido al look, mientras que el maquillaje en tonos neutros le dio un acabado minimalista.

Desde la marca definieron por qué fue ella la elegida: “Conocida por su energía arriba del escenario, Emilia refleja a la perfección el espíritu de esta colección: una nueva generación que vive el deporte como forma de expresión personal y que encuentra en la moda deportiva un aliado para disfrutar una vida activa, creativa e intensa”.

La colección Optime no se limitó a ser funcional. Su apuesta fue dar un salto hacia el athleisure, con tonos pastel que transformaron al look deportivo en un uniforme urbano. Además, el lila, es un color alegre y capaz de acompañar tanto una rutina de gimnasio como un paseo informal.

Emilia se mostró cómoda y segura en cada toma luciendo las calzas, con su ajuste perfecto, y el top, con soporte pensado para entrenamientos intensos, que demostraron que el diseño puede ir de la mano con la practicidad. ¡Amamos!