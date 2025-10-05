El detalle inesperado que convirtió el look de Emilia Mernes en un fenómeno

Mirá cómo fue el estilismo de Emilia Mernes en el desfile de Giambattista Valli: sensualidad y minimalismo en un mismo look.

París, capital de la moda, volvió a ser escenario de momentos memorables durante la Semana de la Moda, pero hubo una presencia argentina que logró destacarse entre las celebrities internacionales, y fue la de Emilia Mernes.

La cantante viajó hasta la ciudad francesa para asistir al desfile de Giambattista Valli y se convirtió en uno de los focos más comentados de la jornada. Su elección se trató de un look monocromático en blanco.

La artista eligió un mini vestido blanco ajustado, de líneas simples pero que a la vez tenían un magnetismo particular. No se trató de un vestido más; sobre esa base, Giambattista Valli propuso un detalle que hizo la diferencia, una pieza que rodeaba su figura y que subía hasta cubrirle la cabeza a modo de capucha. Esa adición transformó el estilismo en algo más conceptual, cargado de misterio y con un tinte casi etéreo.

La capucha se fusionó a la perfección con el carácter sensual del mini vestido. Así, Emilia logró transmitir un contraste magnético: de un lado, la simpleza clásica; del otro, el toque vanguardista.

Para acompañar, Emilia optó por stilettos negros en punta, un accesorio que funcionó como contrapunto perfecto del blanco absoluto del resto del atuendo. El contraste entre ambos tonos reforzó la idea de un look contundente, minimalista y potente a la vez.