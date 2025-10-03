La China Suárez deslumbró en Estambul con un nuevo look

La China Suárez se destacó en Estambul con un outfit urbano que contó con detalles de lujo. No te pierdas las fotos de su look.

En su última aparición, la China Suárez eligió un estilismo tan cómodo como lujoso, con un saco negro de apliques dorados, jeans anchos y un bolso verde que puso la nota de color en una paleta de básicos elevados.

La ex Casi Ángeles compartió la secuencia en Instagram frente al imponente edificio de un hotel estambulí. Allí posó con una remera blanca cropped, un cinturón marrón de hebilla grande y unas botas negras de caña alta que terminaron de consolidar un outfit versátil y sofisticado. Sin embargo, en su mano derecha, lució un celular nuevo que muchos usuarios remarcaron que coincidía con el modelo que había mostrado Wanda Nara pocas horas antes.

La actriz se mostró con el cabello suelto y apenas ondulado, lo que transmitió frescura, mientras que los lentes de sol sumaron ese toque glam necesario para redondear el look.

En paralelo, Mauro Icardi compartió desde su cuenta unas fotos que mostraron la complicidad entre ambos. Bajo el título “Amor en Estambul”, publicó imágenes en las que se lo vio cargando a la China.

El outfit de la China en Turquía. Instagram: sangrejaponesa